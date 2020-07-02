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母親節旺季＋牌照稅加持！國人5月刷卡額回溫　玉山銀重返發卡王、刷卡王

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▲▼網購,網路,血拚,刷卡,買東西（圖／pixabay）

▲根據金管會統計，5月刷卡金額達2,147億元，較上月增加85億元。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（2）日公布今（2020）年5月信用卡最新統計，5月刷卡金額達2,147億元，較上月增加85億元，一掃上月陰霾，其中玉山銀行以單月簽帳金額353億元，重返刷卡王寶座，同時也奪下發卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年5月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,868萬張，總有效卡數約3,218萬張，其中當月簽帳金額約2,147億元，較上月增加85億元。

請繼續往下閱讀...

今年初受疫情影響，4月簽帳金額達2,062億元，創下2009年1月以來最大衰退幅度後，5月一掃陰霾簽帳金額增加85億元，銀行局官員表示，持卡人無論在量販、超市或影音娛樂等消費有增加，以及母親節檔期加持、牌照稅入帳等因素，帶動簽帳金額較上月小幅增加。

觀察各家銀行5月刷卡金額表現，玉山銀行以單月簽帳金額353億元重返冠軍寶座，其次為國泰世華銀行（340億元），排名第三的是中信銀行（298億元），至於第四、第五名則為台新銀行（233億元）、台北富邦銀行（213億元）。

今年5月發卡王由玉山銀行奪下冠軍寶座，一共發了6.85萬張，緊追在後的是中信銀行（6.09萬張）、國泰世華銀行（5.83萬張），至於第四、五名則是台新銀行（5.03萬張）、台北富邦銀行（4.81萬張）。

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