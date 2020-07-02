黃寶慧獨家專訪／IPAC共同發起人包瑞翰：國安法限縮了港人的自由！

新聞節目中心／綜合報導

因應近期中國大陸，對世界所帶來的挑戰，多國議員及政客，於6月初時決定組成「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」，隨後不斷新增各國議員，成員人數從創立的20名新增至百餘人，分別來自十幾個不同國家。ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧，7月1日視訊專訪歐洲議會議員，同時也是IPAC發起人之一的包瑞翰（Reinhard Bütikofer），他在受訪中表示，「對華政策跨國議會聯盟」所代表的，是一種國際民主行動者的聯盟，希望能共同因應北京當局所帶來的挑戰。

▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧與歐洲議員包瑞翰視訊連線。

日前港版國安法的通過，引發全球熱議。身為IPAC成員的包瑞翰在接受黃寶慧專訪時表示，他覺得「國家安全法」一詞並不正確，他認為此法所顯示的重點在於「大陸在香港法律擁有百分之百的控制權」，同時限縮了《基本法》所保障香港人的所有自由，也廢除了1984年《中英聯合聲明》所保障的香港高度自治。包瑞翰在訪談中強調，北京破壞了國際法。

被問到台灣可以如何，靠著成功的防疫措施增加國際參與的機會，包瑞翰表示，歐洲許多人都已經注意到了，台灣在這波新冠疫情大流行中所扮演的角色，也都給予相當高度的肯定。他強調，許多歐洲議會的同仁已經加入他的行列，一起努力為台灣倡議，認為台灣應該充分且有意義的，加入世界衛生組織的工作。

▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧與歐洲議員包瑞翰視訊連線。

包瑞翰（Reinhard Bütikofer）自2009年以來就是歐洲議會的議員，曾擔任德國綠黨共同黨主席，目前也是對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」的成員之一。而隨著港版國安法的正式上路，多國也紛紛提出相關政策來因應，接下來還會造成甚麼樣的後續效應，牽動全球局勢轉變？值得密切關注。深度的專訪內容，敬請鎖定7月4日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

▲《慧眼看天下》邀請到歐洲議員包瑞翰進行視訊連線。

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