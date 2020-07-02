汽機車汰舊換新　貨物稅減徵退稅擬延長5年　網友敲碗：取消機車貨物稅

▲財政部預告，汽機車貨物稅汰舊換新減徵退稅政策再延長5年，網友期盼可以取消機車貨物稅。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

汽機車汰舊換新減徵貨物稅再延長！財政部今（2）日正式預告「貨物稅條例」修正，延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅5年，汽車最高減徵退稅5萬元、機車最高4000元，期限到2026年1月7日止。而預告一出，網友就熱情反應意見「希望公部門苦民所苦」、「取消機車貨物稅」等。

財政部2016年修正發布「中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還貨物稅辦法」，出廠六年以上的汽機車汰舊換新，汽車每輛減徵、退還最高5萬元；機車最高4000元，減徵退稅優惠為五年，期限為2021年1月7日到期。

請繼續往下閱讀...

根據財政部統計，實施汽機車貨物稅減徵退稅以來已經具有一定的成效，2016年實施至今已經260萬輛汽機車受惠、減徵退稅金額達到390億元。

原本優惠的時間到明年1月7日，即將到期，財政部今日正式預告延長5年，落日時間為2026年的1月7日止。財政部預告結束後，今年下半年將送行政院、立法院通過、以繼續施行。

財政部預告時間要到8月底止，僅僅不到一天的時間，就有眾多網友在底下留言，預告下留言數已經達24則，網友說「機車已經不是奢侈品，公部門苦民所苦，取消貨物稅減少百姓負擔」、「普通老百姓都需要機車作為代步工具，貨物稅應該要取消，降低民眾的負擔才是。」、「強力支持調降貨物稅，讓大家更買得起機車，減輕負擔」。

財政部官員表示，社群媒體的發達，確實網友的回應蠻熱絡的，而法規預告的主要目的就是希望可以蒐集外界的意見，所以網友的熱情回應也是一件好事。

官員表示，特種貨物稅課徵有其目的，像是希望維持國民的健康、推動環保等，而汽機車貨物稅就有這種目的；目前新型的機車漸具環保功能、碳排放也明顯減少，所以鼓勵民眾「汰舊換新」將高汙染的舊車轉換為具環保功能的新車。

至於減徵是否常態化，繼續鼓勵民眾汰舊換新？官員表示，將汰舊換新減徵貨物稅再延長5年並滾動式檢討。