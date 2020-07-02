金管會斥大同違反公司治理、股東權益　公司應提改正方案

▲金管會強調，不贊成大同剔除部分股東表決權，至於股東會是否有效，則要回歸公司法認定。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

大同股東會改選引發爭議，金管會今（2）日表示，不贊同公司剔除部分股東表決權，不過股東會是否有效則要回歸公司法認定，若公司有心改正，應自行提出符合法制的方案。

大同公司30日召開股東會，公司派剔除部分股東表決權，由於大同未能提出具體事證、說明清楚緣由，無法說服主管機關，因此證交所從今天開始將大同股票打入全額交割，而大同股價今天收在20.1元，漲幅達6.35%，成交量也比昨天多。

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金管會證期局表示，證交所已說明變更交易目的是提醒投資人注意投資標的風險，若投資標的有財務、業務或公司治理等疑慮，投資風險及不確定性也會跟著增加，但投資人審慎評估後仍可交易買賣，因此符合證交法「保障投資」的意旨，在大同公司回應受影響股東權益，或股東可受到平等對待，相關疑慮能被澄清、改善後，證交所也會依相關規定恢復正常交易。

金管會日前請集保公司查核大同股務作業，違反規定最重不得自辦股務事務，證期局指出，目前集保公司已了解完成，將寫成報告給金管會，強調不會拖太久，會盡快請大同來陳述意見。

對於大同自行認定違法陸資，證期局也提及，公司不宜自行認定，影響股東權益，日前也有接獲外界檢舉與大同質疑，由於尚未提出具體事證，因此主管機關將盡一切力量來查證，目前仍在了解中。

至於大同應如何改正，確保股東能被公平對待，證期局說，「改正程序要回到公司法」，若公司本身有心要來改，按照現行公司法，應由公司來提出。

外界關注大同股東會是否有效？證期局認為，股東會決議程序是否有違反法令，要看公司法第189條規定，股東會召開程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東可自決議之日起30日內，訴請法院撤銷決議，至於股東會有無效果，則要回到公司法救濟程序來處理。

證期局也提及，按照公司法規定，股東還有其他救濟方式，包括召開臨時股東會、司法途徑等，都有相關救濟程序，而司法程序屬於法院權責，就行政機關來說，盡可能釐清法律上見解，配合司法機關的需求。

此外，大同公司派已將新選出董事名單送經濟部辦理登記，將洽金管會意見，證期局則說，會與經濟部共同討論，金管會將關注2大重點，包括公司治理、股東權益保障。

外界也關注金管會是否能依證交法規定，要求公司召開股東會重新改選，證期局指出，按照證交所第36條第8條規定，上市櫃公司董監事任期屆滿時，若未依規定召開股東會改選，主管機關可要求限期召開，若不召開、限期屆滿時，董監事當然解任，但大同公司有在期限內召開股東會改選，因此不適用該規定。