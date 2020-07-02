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新台幣升破「央行防線」　收在29.586元創2年來新高

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▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲新台幣兌美元2日收盤收29.586元，升2.6分，攻破央行前陣子力守的29.6元防線。（圖／記者袁茵攝）

文／中央社

新台幣「升升不息」，隨著台股一路走高、美元指數轉弱，新台幣兌美元今天收盤收29.586元，升2.6分，攻破央行前陣子力守的29.6元防線，再次改寫逾2年新高紀錄。

少了出口商月底的拋匯力道，新台幣依舊強勢，今天以29.610元開盤後旋即強彈，連闖29.600、29.500兩道整數關卡，於29.4字頭高檔盤旋、緩步走揚，最高來到29.445元、勁揚1.67角。

儘管央行尾盤再次進場調節，收盤收在29.586元，外匯交易員指出，央行前陣子力守29.6防線，好幾個交易日盤中都來到29.4字頭，央行尾盤硬是拉回，今天似乎有放手的味道，顯見央行沒有打算跟市場「硬幹」，僅是不希望升勢太猛。

請繼續往下閱讀...

外匯交易員指出，今天市場比較平靜，台北及元太外匯市場成交金額僅9.38億美元，不過在外資匯入、美元走弱的情況下，仍上演股匯齊揚戲碼。

雖然港區國安法生效、美國肺炎疫情確診病例數攀升，消息面紛雜，外匯交易員表示，市場避險情緒不如想像中濃厚，在熱錢青睞台股、持續湧進的情況下，新台幣緩步升值的方向不會改變。

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