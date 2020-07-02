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買新男友衣「孕婦遭前任狂刺21刀」慘死！媽聽哀號「以為要生了」…衝進房見倒地屍

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記者黃心瑀／綜合報導

英國26歲女子凱莉（Kelly Mary Fauvrelle）在2019年6月29日時，遭到前男友亞倫（Aaron McKenzie）持刀攻擊，刺死當時懷有8個月身孕的她，而腹中胎兒也在送醫搶救幾天之後不治；她的媽媽表示，事發當下她聽到女兒的慘叫，還以為是小孩要出生了，沒想到衝到樓下看到的卻是她倒臥在地，嘴裡流出鮮血的模樣。

綜合外媒報導，凱莉在事發當時懷有8個月身孕，亞倫趁著凌晨時分闖入她家，對著她和寶寶猛刺21刀，導致她不治身亡，而腹中的寶寶雖然被緊急剖腹產出，但因為提早出生7個禮拜，最終仍在4天後跟著媽媽一起走了。

凱莉的媽媽珍妮佛（Jennifer Mary）說，當她醒來時，聽到凱莉的臥室裡傳來驚慌的哭聲，以為是即將臨盆的女兒要生孩子了，一鼓作氣地想衝到樓下，卻被兒子跟另外一名女兒擋住，當她衝進房間時，只看到凱莉瘋狂流血，嘴裡還吐出鮮血。

凱莉的兄弟帕頓（Mr Patton）近日出庭作證時指出，確切的事發時間大概是在凌晨一點到三點，他聽到凱莉的姐姐梅麗莎（Melissa）一直在尖叫呼救，並且打電話報警，而房間裡凱莉的臉朝下，大概已經昏迷了。

報導中指出，凱莉在跟亞倫分手之後發現自己懷孕了，但並不打算拿掉孩子，而且還在工作的地方遇到新伴侶，沒想到亞倫在事發前幾個小時，透過搜查帳戶的功能發現凱莉幫新情人購買男裝的收據，並失去了理智，犯下這起案件；據悉，亞倫至今不承認犯下的罪刑，調查仍持續進行當中。

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