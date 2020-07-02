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宏碁飲料來了！　掠奪者能量飲明日開賣

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▲宏碁「PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲」。（圖／宏碁提供）

▲宏碁「PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲」明日開賣。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）董事長陳俊聖日前在全球發表會拿出的「PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲」，正式宣布明（3）日即將在網購通路Acer Store開賣，並成為2020Predator League 英雄聯盟校際盃指定飲料，讓玩家對戰時能量乍現，隨時提升競技戰鬥力，同時展開試飲活動。

宏碁表示，公司延伸電競發展觸角，從世界級電競賽事贊助開始，更多次成功舉辦亞太區Predator League國際級電競賽事，進而成立電競社交平台-Planet 9，而台灣則是以深耕校園、培育電競人才的角度積極投入校園電競賽事，並與Garena合辦2020 Predator League《英雄聯盟》校際盃。

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▲宏碁「PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲」。（圖／宏碁提供）

▲宏碁「PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲」。（圖／宏碁提供）

宏碁指出，為遊戲玩家打造專屬飲料「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」，觸角伸入玩家生活，完備電競生態圈，並強調「打Game就要PREDATOR SHOT」，從電競產品創新布局，打造完整電競產業鏈，同步擴及合作範圍至飲料，成為年度指定飲料，致力滿足玩家多元需求。

宏碁強調，「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」內含咖啡因、牛磺酸、維生素B6、維生素B1、B2、B6、B12成分，並從明日起即將在網購通路Acer Store開賣，同時在多媒體展舉辦試飲活動，每日前100名完成任務者，即可免費索取能量飲乙罐。

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