營所稅收大減超過800億元　年減逾兩成

▲綜所稅申報結束，財政部認為，今年案件和稅收淨額與去年相當。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

從5月1日到6月30日申報所得稅已經結束。財政部彙整各地區國稅局受理2所得稅結算申報統計，綜所稅的部分，申報件數為642萬件，較前一年度增加12萬件左右，但是稅收淨額只有1284.91億元，較前一年度減少了10億元左右。

營所稅的部分總申報件數96.1萬件，增加2.2萬件，總自繳稅額為2924億元，較前一年大減兩成以上。

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根據財政部統計，綜所稅方面，申報件數為642萬件，自繳稅額為1802億元，確實較去年1788億元增加，但是退稅金額達517億元，導致今年的稅收淨額為1284.91億元，較前一年的1294.97億元少了10億元。

財政部表示，因為綜所稅全年會有5000億元的稅收，所以5月綜所稅申報算是持平的範圍之內。

▲109年綜所稅申報情形。（圖／財政部提供）

但是在營所稅方面，總申報件數為為96.1萬件，叫前一年的93萬件增加了2.2萬件，但是總自繳稅額為2924.81億元，未達3000億元，也較前一年度3783億元減少了858.44億元，下滑幅度為22.69%；另外，境外電商申報營所稅有100件，申報應納稅額也達10.83億元。

財政部分析，這次營所稅明顯下滑的因素為上是上市櫃公司去（2019）年獲利衰退，以及新增產創條例機械投資抵減所導致、而未分配盈餘也減少的因素，來自於調降未分配盈餘稅從10%降至5%，以及產創條例新增實質投資列為未分配盈餘減項所導致。

▼109年營所稅申報情形。（圖／財政部提供）