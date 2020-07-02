金融業服務評比出爐！　24家金融機構列前段班

▲金管會公布第2年公平待客原則評核結果，整體金融業共有24家業者入榜。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（2）日公布金融機構第2年公平待客原則評核結果，排名前20%的銀行業有7家、證券業有6家、期貨業有3家、壽險及產險業各4家，整體金融業共有24家業者入列。

為了解金融業是否落實「公平待客原則」，今年對35家銀行、專營證券商30家、期貨商14家、22家壽險公司及19家產險公司進行書面評核，檢視落實情形，其中銀行業共有7家上榜，分別為上海商銀、中信銀行、國泰世華銀、土銀、中小企銀、第一銀行、渣打銀行，而前4家則是連續2年入榜。

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另在證券業方面，排名前20%的有永全證券、北城證券、石橋證券、花旗環球證券、基富通證券及福勝證券；期貨業則有豐期貨、國泰期貨及華南期貨入榜。

至於壽險業部分，國泰人壽、中國人壽、第一金人壽、富邦人壽共4家入列，其中前2家為連續2年上榜；產險業也有4家，明台產險、富邦產險、新安東京海上產險皆為連2年入榜，而國泰產險則是新上榜。

金管會表示，推動「金融服務業公平待客原則」，希望透過董事會的政策及督導，將公平待客原則內化成公司企業核心文化，現階段仍以鼓勵業者方式進行，提供調整空間，因此公布前20%的金融機構。

金管會也指出，針對表現不佳的業者，則會加強相關督導，以及從各金融機構的缺失情形、調整程度，不排除加強查核相關措施，第3年開始不排除公布評比較差的金融機構，相關事項將於今年檢討作業時再來評核。