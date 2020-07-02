全台年省千億電費　美格綠能獨家首創「儲能技術PCM相變蓄冷系統」

▲美格綠能創辦人丁廉君。（圖／美格綠能提供）

記者姚惠茹／台北報導

MGEC美格綠能今（2）日正式發表「冰山計劃」，運用全球獨家首創PCM相變蓄冷技術進行冷氣儲能，不但能協助高壓及特高壓用電戶節省冷電用電及電費支出，達到節能減碳的效益，而且降低創能所需的開發成本，實踐真正的綠能。

根據台電統計，今年前4月的工業用電高達373億度，較去年同期增加3.8%，佔整體用電量近7成，顯然台灣的工業用電還有成長的趨勢，因此對高度仰賴燃煤發電台灣來說，推動能源轉型一直是能源政策的重點。

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▲美格綠能光電面板大廠系統圖。（圖／美格綠能提供）



美格綠能創辦人丁廉君表示，美格綠能認為所有的能源都不應該浪費，同時秉持「節能，是最綠的綠能」的理念發表「冰山計畫」，相比現行的綠能開發皆著眼於太陽能、離岸風電等創能推動，冰山計畫利用獨家研發的PCM相變蓄冷系統，大幅降低空調用電同時最大化且最有效率的運用能源。

丁廉君指出，透過美格綠能冰山計畫所推出的PCM相變蓄冷系統，進行高效能源管理，就能符合最新頒發的用電大戶條款完成綠電建置，也能提升台灣整體的電力容量備用率，可望替台灣企業年省千億電費，以1度電排放0.55公斤二氧化碳排放量來說，美格綠能冰山計劃將降低33萬噸碳排放。



丁廉君說明，台灣的日夜平均電價差可高達一倍以上，若能集中在晚間發電並儲存起來，而在白天放電使用，即能有效進行能源管理並且節電節費，而美格綠能冰山計畫的PCM相變蓄冷系統就如同海上冰山。

丁廉君補充，水面下的冰山代表夜間發電量，利用電價較便宜的晚間發電進行儲能；水面上的冰山則指日間發電量，白天利用放冷再搭配少量的發電供冷便可維持一整天的用電需求，而藉由美格綠能冰山計劃只需花平常一半的電費。

▲美格綠能獨家PCM相變材料。（圖／美格綠能提供）

丁廉君分享，美格綠能獨家研發的PCM相變材料可在8℃的冷氣回水中結冰儲冷，有效減低蓄冷系統製冰時70%的總冷氣用電量，達到省電的效果，而且無須另外添購製冰系統，並讓製冷效率較一般製冰機更高，同時能夠減少40%的空調損耗效能，達成節能效果。



丁廉君強調，目前市面上的相變材料可分為無機PCM、有機PCM及複合PCM材料三類，而美格綠能「冰山計畫」所採用的獨家PCM材料則是獨家研發的無機共晶鹽化學配方，密度較高且能提供理想的溶/冰點，提高整體導熱/冷的穩定性之餘，也大大降低蓄冷效能損耗，是目前最具商用價值的PCM相變蓄能物質，平均每月的空調用電節費可達40%、節能近20%。

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