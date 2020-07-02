美元弱勢投資術大公開！專家教你空手如何進場　長線操作如何逆轉勝

▲市場普遍認為，美元還是持續走弱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

近期美元弱勢，不少透過美元理財的民眾恐怕哀鴻遍野，銀行主管表示，目前因為新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，航空業油款需求減少、以及回台灣投資需求，導致美元可能繼續弱勢。銀行業者認為，長期持有美元的投資人可以減持美元資產，轉投資台股或者台股基金。

美元看貶的三大理由

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一，景氣回升、資金持續向外流，新興市場貨幣升值

如果經濟隨著疫情趨緩而逐步復甦，市場資金的風險偏好增強，資金將轉入新興是市場，仍有機會讓美元轉趨弱勢。

二，資產負債表擴大、美國長期低利

近期美國為了救市，上半年降息6碼，美國幾乎「零利率」之外，美國聯準會也大舉購債，使得資產負債表持續擴大，為了維護資產負債表，預期美國會持續低利好一陣子。

滙豐銀行認為，時序到了下半年，美元相對其他貨幣利差縮減，加上美國進行量化寬鬆政策，認為美元轉強空間有限，因此近期市場出現不少看淡美元。

三，美國總統川普連任機會低，美元波動大

美國即將在年底大選，目前市場預期川普的連任機會低，增加美國經濟發展的不確定性。銀行主管表示，川普過去的政策是比較挺商，華爾街對川普比較支持；相對來說民主黨總統參選人拜登則較為反商，美國大選也是一大不確定性，造成美元趨於弱勢。

▲市場認為，美國總統川普（Donald Trump）連任機會低，增加美國經濟的不確定性。（圖／達志影像／美聯社）

美元長期走弱 銀行建議轉「愛台灣」

外匯交易員認為，新台幣兌美元不只會突破29.5元的「楊金龍防線」；甚至新台幣兌美元還可能達到29元。

凱基銀行表示，至少到2022年美國應維持在幾近於「零利率」，美元長期弱勢幾乎成定局，新興市場貨幣近期普遍呈現升值的走勢，以中長期來說，長期持有美元投資人可以減持美元資產。

凱基銀行認為，隨著其他地緣政治的動盪，加上國際供應鏈重組，中長期看來台灣仍具有優勢，外資、台商資金持續匯入，台股萬點可能已經成為常態，投資人可以酌量布局於台股或者台股基金。

對於空手的投資人，銀行主管則建議，趁美元便宜時「分批買入美元」，選擇流動性較高的股票，例如Apple、Amazon、特斯拉等股價水漲船高，或選擇適當的ETF降低投資風險。如果是較為保守的投資人則可以選美元保單，一來投資門檻不會很高、保守投資人較為好入手；二來相較於美元債券，美元保單的流動性還是比較高，資金調整彈性較高。