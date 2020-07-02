理財周刊／資金簇擁　高價股風起雲湧

繼IC設計輪動熱身之後，5G開台點火相關概念股一片紅通通，在資金行情催動下高價股輪動，拉開比價空間，本益比相對較低個股補漲可期。

文／馮泉富

台股加權指數截至6月30日止的五個交易日，呈現橫向狹幅震盪格局，雖有國際利空，但仍守住月均線，相對比美股道瓊指數強。主要原因得歸功於熱錢效應，由新台幣兌美元匯率來觀察，自5月26日再次升破30之後，就沒再回頭，截稿前已升至29.49元兌1美元，即便外資買超並不積極，各方湧入的熱錢仍舊促使台股維持高熱度，挑戰歷史高價的個股不絕於耳。

恐慌邊際效應降低 實體經濟仍受影響

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目前困擾投資人的是股市行情與實體經濟之脫鉤問題，如果評估股市發展的「時間軸」放得太短，就會無所適從，主要是新冠病毒疫情的不確定性。

現階段該如何看待股市呢？人類的恐懼來自於對事物的陌生，重大事件第一次發生可能導致恐慌；第二次發生，由於已有應對的SOP可循，就相對不恐慌。因此，金融市場改變慣性的機率變小。

不過，雖說金融市場不恐慌，不代表實體經濟就不受影響，至少會改變經濟修復軌跡，修復時間大概率將拉長。根據美國統計資料，上週單日新增確診人數一度飆破四萬大關，較4月26日第一波疫情高峰時的數據大增超過九千人，累計至六月底已感染超過260萬人，近12萬人死亡。

由於美國新冠肺炎疫情再度惡化，蘋果公司於6月25日又宣布佛羅里達州14家先前恢復營業的門市再度關閉，兩周以來重新關閉的蘋果美國門市已達32家，這是實體經濟受影響的典型代表。

就實體經濟而言，第二波疫情最直接的衝擊就是失業人數維持高檔的時間拉長。由美國勞工部數據觀察，6月20日止的當周，初領失業救濟人數達148萬人，仍高於市場預期的132萬人。

失業人數下降緩慢 景氣修復時間拉長

儘管上周初領失業救濟人數呈現連續十二周遞減趨勢，且至6月13日止的連續請領人數從2029萬人降至1952.2萬人，但速度仍舊太慢。這可能源自於部分企業流失大量顧客，獲利與營收銳減，而正展開第二波裁員行動，也就是讓原本只是摩擦性失業的人口轉變為結構性失業，最後演變成消費需求下滑。

還有另一個麻煩可能導致屋漏偏逢連夜雨，就是美國政府每周加發六百美元失業補助，將於七月底畫下句點。

屆時失業救濟金會回復到地方政府平均每周發放每人378美元的金額，失業者的收入將驟減約60％，這恐讓失業者墜入「收入懸崖」(income cliff)，消費緊縮，經濟活動下降，進而阻礙經濟復甦。

例如美國新公布的五月耐久財(指使用壽命三年以上的商品)新訂單雖月增15.8％，但年增率仍衰退17.9％，要恢復疫情以前的狀況仍需時間觀察。

另一方面，則是政府當局的為難之處，跨黨派的美國國會預算辦公室(CBO)近來發表報告表示，若延長每周六百美元失業補助，將降低勞工重拾工作的意願，恐會拉低美國今年下半的就業率。

回到問題原點，實體經濟是受第二波疫情影響了，股票市場呢？如前所述，同一事件再次發生，由於已有應對的SOP可循，就相對不恐慌，金融市場改變慣性的機率自然變小，加上各國央行撒錢的長尾效應仍在，熱錢也無處可去，只好再度擁抱風險性資產。因此，股市崩跌的機率很小。

時間軸拉長到明年 指數位階仍屬合理

當然，指數不可能無窮盡的上漲，大概率是呈現一段時間的區間整理，等待實體經濟的復甦能跟上腳步。至於目前的指數位階到底合理不理？觀察國際主要機構近期對全球的經濟成長預估值，國際貨幣基金(IMF)預估今年全球經濟衰退4.9％，2021年將成長5.4％；世界銀行(World Bank)預估全球經濟今年衰退約5.2％，2021年約成長4.2％；經濟合作發展組織(OECD)預估今年全球衰退約6％，2021年將成長5.2％。不論是哪一種版本，2021年全球GDP都將回到接近疫情爆發前的規模。

若單獨觀察各機構對美國經濟的看法，也有異曲同工之妙；美國聯準會FED預估今年GDP約衰退6.5％，2021年將成長5％；全美企業經濟學會(NABE)預估今年美國GDP約衰退5.9％，2021年將成長3.6％。

由五個不同機構的預估值來看，雖然明年底的美國GDP尚無法回到2019年的規模，但也距離不算遠。因此，若把時間軸拉長到明年，2019年底美股道瓊指數為28538.4點，截稿前道瓊指數為25595.8點，還差11.5％，就指數而言只能稱之為早到，不足以稱之不合理，何況當前貨幣寬鬆的程度遠勝2019年，本益比估值理應上調。

銀行體系錢滿為患

俗話說，萬般利空不敵寬鬆，現階段金融體系到底有多寬鬆？由於聯準會(Fed)撒錢救經濟，加上企業到一般小家庭因憂心前景不明而囤積現金，使銀行體系存款大增。

根據聯邦存款保險公司(FDIC)數據顯示，自美國發生首例新冠肺炎以來，美國銀行業創了存款餘額暴增約二兆美元的歷史紀錄，且新增的存款中有逾三分之二流入25家大型金融機構，如摩根大通、美銀、花旗等。

依據標普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)數據，標普五百大企業第一季的現金和短期投資部位中位數激增了13.9％，這樣的情境，短期內不易出現資金斷鏈的問題。

台灣一樣不惶多讓，央行大幅加發定存單回收閒錢，根據央行統計，四月累計增發定存單高達3932.6億元新台幣，促使存單未到期餘額都維持八兆元以上的歷史高峰；市場資金過剩結構不變，只好一手放錢，一手收錢，以增發定存單提供銀行體系之閒錢去化管道。

高價股族群拉高比價空間

近期高價股逐步拉高了本益比之比價空間，在交易策略上，本益比相對較低的同族群個股，可望吸引市場資金關注；可持續追蹤回檔量縮之關鍵點位，再搭配十日均線為風險控制點。

例如瑞昱(2379)，目前華為開始急尋海思晶片替代方案，尤其是消費性及智慧型手機等應用，華為已開始著手更改工程設計導入非海思供應鏈，海思替代供應鏈將逐漸浮現，方式是採用非美系的晶片供應商，瑞昱有機會增加市場份額，瑞昱有機會增加10％市佔率。

2020年AP Router僅高階機種轉換到WiFi 6，2021年才開始正式進入主流規格，包含消費性AP Router、home gateway及中國標案市場，會在2021年開始陸續升級到WiFi 6。

瑞昱的WiFi 6晶片已交予客戶端測試，預計今年底量產，將搭上2021年WLAN升級潮。2021年為瑞昱WiFi 6的第一年，以過去經驗來看，滲透率快速拉升時間為前三年，成長可期。法人預估2020年營收為687億元，年增13.2％，EPS約16.3元。2021年營收預估為781億元，年增約13.5％，EPS預估約為19.6元，本益比仍有調升空間。

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