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三倍券申購逼近260萬人次大關！四大超商預訂超過153萬人次

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▲振興三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲振興三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（2）日開放第二天，依據經濟部統計，截至今天下午4時30分為止，上官網申購的民眾已達259萬4414人次；其中，信用卡業者祭出高額回饋金發威，已有超過59萬人次瘋搶信用卡早鳥優惠，成為最多民眾選用的綁定數位工具。

由於首日引發熱潮，不少民營銀行的早鳥等加碼優惠已被搶光，國銀包括彰銀信用卡搭配台灣PAY加碼三百元回饋也宣告額滿，限額9萬名的郵局的數位綁定優惠也有不少民眾搶不到，希望政府要求官股銀行推出的優惠再加碼或祭出新優惠方案，未來政府可望協調官股銀行與郵局，就已公布的限量名額再加碼或推新優惠方案。

請繼續往下閱讀...

振興三倍券官網的數位綁定跟紙本預訂功能，昨天正式解封上線，針對首日申購狀況，經濟部表示，目前全台預訂實體紙本券者約174萬0825人次，選擇於四大超商取券者為最多，共計153萬2201人次。

經濟部官員指出，選擇於四大超商預購紙本三倍券的民眾當中，最多人選擇在統一超商申購及取貨，主因在於全台門店數逼近六千家，居於龍頭地位。

經濟部官員指出，由於使用數位工具綁定三倍券，可享有不同的加碼方案，讓振興三倍券效益更放大，經濟部也祭出25台電動機車大獎，鼓勵民眾綁定數位工具，目前全台共有85萬3319人次選擇數位綁定。

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