戴正吳為夏普5G手機站台　收購NEC子公司是「加強海外商用布局」

▲夏普會長戴正吳。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）會長戴正吳今（2）日親自為夏普AQUOS R5G手機的台灣發表會站台，談到5G開台看好未來的發展潛力，並強調收購NEC子公司是為了加強海外商用布局，目標要將日本與海外市場的產品銷售比例從現在的3比7，拉抬到2比8。

戴正吳表示，夏普從幾年前就開始談8K+5G，當時覺得很遠，但現在5G已經在台灣陸續開台，本來今年應該大放異彩，但是遇到新冠肺炎疫情，像是本來東京奧運會就是要用8K+5G轉播，結果因為疫情取消，但還是可以看到中國大陸的兩會已經用到8K轉播。

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戴正吳指出，雖然東京奧運因為疫情而延後舉辦，但夏普立即投入口罩生產，並透過可購樂平台提供日本民眾口罩，進而成為第一品牌熱銷至今，期望未來能繼續提供優質產品服務日本社會，也希望回來貢獻台灣。

有關收購NEC子公司的效益，戴正吳表示，夏普的併購都是有策略，所以目前為止像是筆電Dynabook都一直賺錢，甚至要在年底申請上市，而像是併購NEC子公司更是讓海外的市佔率大幅提升，像是夏普在泰國的市佔率就已經衝到第二名。

戴正吳指出，目前東南亞的佔有率各產品都名列前茅，尤其在印度、馬來西亞都有很好的成績，但是今年3月份受到疫情衝擊，整個東南亞都封鎖，影響實在是太大，所以像NEC的顯示器解決方案剛好跟夏普互補，相信兩家的合併在市場佔有率會有大幅的提升。

戴正吳進一步指出，夏普一直努力朝著建構8K+5G的生態系前進，尤其是將B2B（企業對企業）應用在八大生活，所以夏普積極擴充海外市場佔有率的比例，從最早的5比5，一直到現在日本和海外的3比7，未來希望可以達到2比8。

展望下半年景氣，戴正吳表示，現在疫情在美國、日本仍在持續擴散，所以很難做夏普的財務預測，但目前看來影響最大的是辦公室影印機，其他則都在慢慢恢復當中，日本財年的第一季已經較前一季大幅改進，彌補疫情導致的辦公室影印機損失。

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