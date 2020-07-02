長榮航在手現金逾300億元　公司財務無虞、擴增航點計劃不變

▲德國航空安全資料中心公佈2020年全球最安全航空公司排名，長榮航空的飛安名列全球第九名。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

今年以來新冠肺炎疫情重創航空業，長榮航空總經理孫嘉明今（2）日表示，公司目前帳上約當現金逾300億元，也拿到政府200億元紓困金，加上開源節流措施，公司財務無虞，並指出今年擴增航點計劃不變，期待疫後重振高飛。

長榮航空今天舉行線上法人說明會，由於新冠肺炎衝擊全球經貿，歐美封城措施影響，長榮航空在義大利米蘭的首航時程、公司財務體質等議題，備受法人關注。

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孫嘉明表示，新冠肺炎疫情對航空業是個嚴峻打擊，疫情期間長榮航空肩負運輸國人的重大責任，客運因應疫情實施必要減併班，並加開貨運包機，開源節流降低成本，強調長榮航空已做好疫後的完全復原計劃，也會持續提供安全與高品質的服務。

針對今年新機交機計劃，孫嘉明表示，今年與波音公司原訂有五架787-10的交機計劃，一架已於今年二月中交付，原訂四月交付的另一架新機則延至本月底交機，其餘三架則將再與波音公司協商遞延交機。

孫嘉明指出，目前在客運方面，減少航班飛行，節省營運成本，貨運則充分利用現有五架貨機以及腹機載貨，公司也爭取於兩岸航線將貨機航權以客機飛航，旗下客機777-300ER進行改裝，將客艙椅子挪移調整以增加貨運量，有利爭取貨運商機。

依據長榮航空內部統計，以今年第一季為例，因防疫相關物資之貨運量大增，市場呈現需求大於供給情況，使運費上漲，推升長榮航運貨單位收益增加7.5％。

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