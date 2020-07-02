「三人行家庭」迎接愛的結晶！　親生爸媽：希望女友一起哺乳

▲來自美國科羅拉多州的麥克（左）、羅（中）與兩人的女友潔西（右）共組三人行家庭，如今即將一起迎接愛的結晶。（圖／翻攝Instagram帳號wearethr33_）

記者吳美依／綜合外媒報導

美國科羅拉多州一對夫妻2018年認識另一名女子，很快地發展為「三人行家庭」的關係。他們日前宣布，12月即將迎接新生兒的到來，寶寶的親生父母麥克（Mike Taylor）與羅（Lo Taylor）都表示，希望兩人的女友潔西（Jess Woodstock）一起養育小孩，分擔哺育母乳的重責大任。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，科羅拉多州的「三人行家庭」宣布將一起迎接愛的結晶。羅的預產期在12月，她與丈夫都希望，與寶寶沒有血緣關係的潔西也能夠盡可能親近孩子，參與更多養育事務，甚至協助哺乳。

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據悉，麥可與羅夫妻倆2018年7月與潔西發生性行為，三人很快就發展出更加認真穩定的關係。羅回憶與潔西初次見面的那一天時表示，她與丈夫都認為「我們想要更常看見這個女孩，也都喜歡跟她在一起」。

潔西正在調養身體，試圖讓月經周期與羅同步，透過賀爾蒙治療、補充雌激素等方式，模擬懷孕條件，刺激分泌母乳。她認為，可以減輕羅的負擔是一件特別的事情，也很感激對方讓自己在家庭中扮演如此親密的角色，「能夠與這個寶寶親密接觸，以這種方式養育孩子，對我來說很重要」。

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