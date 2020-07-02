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夏普會長戴正吳為大同紛爭表態　一度激動拭淚喊「抱歉，我失態了」

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▲夏普會長戴正吳。（圖／記者姚惠茹攝）

▲夏普會長戴正吳談到大同拭淚。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）會長戴正吳今（2）日親自為夏普AQUOS R5G手機的台灣發表會站台，談到大同近日的紛爭，一度激動拭淚說「抱歉，我失態了」，並談到現在的這些問題都是歷史的包袱，只能說大同太晚退出面板、太陽能跟LED產業，所以造成現在的局面。

戴正吳是大同化工系63級畢業，之後曾在大同及其投資公司工作，並在2016年由大同大學頒授名譽博士學位，因此現場就被記者問到對於近日大同紛爭的看法，原本是不願回應，但戴正吳強調自己非常感恩大同，因為老董事長對他很好，並談到大同工業報國對人才的培養更是造詣了他。

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戴正吳表示，大同現在的問題是歷史的包袱，不能怪現在的董事長，最大的包袱是面板、太陽能跟LED產品，為什麼會有現在的局面，就是因為中國大陸的拚命補貼造成的結果，這不是經營好不好的問題，只能說退出這些市場太晚。

戴正吳指出，哪有人這樣補貼，把太陽能這麼好的產業，打得全世界都退出，還好夏普太陽能有技術，所以本來也是虧錢，但是打不同的策略，終於在兩年前開始賺錢，但是說實在話不能完全歸咎於大同公司，只是退出的時間太晚。

「抱歉，我失態了」，戴正吳說到激動出一度拭淚，並談到大同有照顧員工的長期傳統，比如當年自己進大同公司不到一年就離開，但董事長林挺生看到他的辭職單，找到人事單位到處追他，甚至跑到他住的地方，要把他找回去，這些都是民國65年的事情，表達對董事長林挺生的知遇之恩。

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