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熱爆！北市公宅「大龍新城」冷氣壓縮機散熱不良　住戶苦不堪言

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▲▼ 大龍新城爆出冷氣壓縮機散熱不良。（圖／陳怡君提供）

▲大龍新城爆出冷氣壓縮機散熱不良。（圖／陳怡君提供）

記者楊亞璇／台北報導

近日天氣悶熱，台北市6月氣溫甚至飆升至38.9度，氣象局表示這是台北124年來最高溫的溫度，但市長柯文哲任內重大政績大龍新城爆出住戶逢雨漏水之外，北市議員陳怡君披露，現在就連吹冷氣也要提心吊膽，冷氣也擔憂因通風散熱不良造成冷氣壓縮機熱氣往室內吹，形同冷氣越吹越熱，住戶苦不堪言。

▲▼ 大龍新城爆出冷氣壓縮機散熱不良。（圖／陳怡君提供）

▲大龍新城爆出冷氣壓縮機散熱不良。（圖／陳怡君提供）

陳怡君表示，大龍新城6至13樓住戶冷氣壓縮機設置處不但不得更動散熱葉片之外，屋內更設計了一扇門關閉壓縮機，如同把需要散熱的壓縮機關在一個小房間內，這樣的設計令住戶及許多冷氣師傅都搖頭表示，冷氣室外機也不宜放在密閉式、不通風的位置，當運轉的壓縮機溫度升高時，就難以將室內的熱度傳到室外，降溫效果有限。

陳怡君表示，住戶擔憂擔憂新設置好的冷氣，因住宅通風設計不良造成冷氣壓縮機在超高溫下運轉，除了冷氣耗電之外，也怕冷氣機跳電機體受損。

陳怡君更批評，市府以大龍新城外觀設計需一致、讓大樓外牆美觀為由，公告不准住戶擅自變更冷氣壓縮機設置處，而2到5樓的公部門卻可以私自更改冷氣設置處散熱葉片，市府標準明顯不一，現在許多住戶的冷氣壓縮機都關在密不通風的小房間設計中，開關冷氣都為難，希望市府出面解決設計問題，不要只准市府拆窗通風，放任百姓悶熱流汗。

▲▼ 大龍新城爆出冷氣壓縮機散熱不良。（圖／陳怡君提供）

▲大龍新城爆出冷氣壓縮機散熱不良。（圖／陳怡君提供）

陳怡君痛斥，市場處竟表示沒有收到住戶反映沒有接到住戶反應冷氣壓縮機過熱跳電的問題，根本說謊，市場處官僚回覆，難到要等民眾冷氣壓縮機因設計不良過熱壞掉報銷，才來正視住戶的問題嗎？這就是柯市長主政下苦民所苦的團隊嗎？

對此，市場處秘書室主任蔡萬春表示，設計的單位是都發局，之前住戶就有在反映，設計師想要兼具美觀與防潑水，所以設計隔間，表示有一定的散熱率，住戶質疑不能拆掉格柵，但其實可以拆的，外牆部分是管委會管理，不能隨意更改外牆，如果想要拆應開管委會，應徵得全體住戶決定，是全體自治問題。

對於議員質疑市府標準不一，蔡萬春強調，公告是由管委會公告，而非市場處公告，市場處沒有權利管住戶，至於散熱問題，明天都發局邀集建築師討論。

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