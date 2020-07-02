振興三倍券將上路！　調查：63％民眾會購買實體券消費

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者余弦妙／台北報導

針對企業與勞工，政府在上半年祭出不少紓困方案，進入疫情趨緩的下半年，輪到振興經濟的措施陸續啟動，yes123求職網針對「勞工三倍券使用意願與廠商促銷調查」，結果顯示高達82.8%的勞工透露，有購買振興三倍券的計畫；其中的63.2%會買實體券，36.8%用非實體方式。

yes123求職網指出，調查中顯示三倍券的使用方式，有52%屬於自己一人使用，但分次用完；19.7%屬於自己一人使用，且全部一次用完；17.1%屬於兩人以上集合使用，但分次用完；11.2%屬於兩人以上集合使用，且全部一次用完。

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因此綜合來看，合計有71.7%是自己一人使用，其餘28.3%是兩人以上集合使用；以及共有69.1%為分次用完，其餘30.9%為全部一次用完。

調查更發現，對於三倍券的主要消費方向，則有58%屬於民生消費項目為主；11.9%屬於非民生消費項目為主；剩下的30.1%屬於兩大項目各半。

除了消費項目外，在於消費數字部分，若有購買「振興三倍券」的計畫，平均每人消費金額，預估至少為3,580元，高出面額19.3%。其中合計有55.8%是超過三千元，代表44.2%是剛好花三千塊；更有8.2%透露，預計花6,000元(含)以上，達到面額的兩倍以上。但是對於振興三倍券推出後，勞方看待今年台灣的經濟成長率，52%表示有信心保一；48%仍沒有信心保一。

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