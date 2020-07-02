緬甸土石流退去！工人同事遺體秒挖出　「衣褲全被泥石刮破」躺岸邊

▲緬甸土石流挖出死者遺體。（圖／翻攝自regionaltelegraph下同）

記者陳亭伃／綜合報導

被譽為「玉石大國」的緬甸，2日傳出重大的土石流災難，短短幾秒內造成上百人死亡，最新官方死傷數字來到113死、數十人失蹤生死不明，當局接獲通報之後，出動陸空救援隊。最新的空拍畫面釋出，可看到隨著泥水退去，原先在該處工作的工人只剩下冰冷的遺體，場面相當悲戚。

綜合外媒報導，緬甸玉石礦場傳出巨大土石流災難，連續幾天的暴雨使得北部克欽邦一座礦場土石鬆軟，工人作業到一半聽到「轟」一聲，接著開始出現滾滾泥土水，水流之大讓許多人瞬間被沖走。在最新的影片中，可以看聽到拍攝者大聲呼救，但是泥水覆蓋速度相當快。

▲滾滾泥土水讓救援人員、工人相當錯愕。

當局接獲報案之後，派出救援隊，在泥水退去之後以怪手挖出罹難者遺體，空拍畫面中也能看到，部分遺體被挖出後等待屍袋、運送。

《BBC》報導中指出，因為緬甸礦業有了中資進駐，近年來相當頻繁開發，加上又為世界最大玉石產地，過去常發生礦場意外，或是人員在採集過程中重傷、身亡等，而這些豐富的天然資源也讓軍方與叛亂分子出現內戰，讓當地平民夾在中間生活受阻。

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