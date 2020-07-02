黃金上看1920美元歷史高點！　渣打：強勢美元時代終結，當心3大變數

▲渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

渣打銀行今（2）日發布「2020年下半年全球投資市場展望」，預期有新冠肺炎疫情反覆令復甦前景蒙塵、中美關係緊張危機四伏、美國11月大選不確定性共3大變數，因此預估美元指數未來12個月可能下跌至少5%，相對看好黃金後市表現，有望挑戰2011年歷史高價每盎司1,920美元。

渣打銀行表示，隨著與疫情共處的新經濟模式逐漸成形，基本面可望落底回穩，加上各國持續推出刺激救市措施，為全球資金動能充沛帶來支撐，預估經濟將呈現「勾勾型」復甦。

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渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，下半年投資展望有3大關鍵因素，首先是疫情打亂各國經濟重啟節奏，加上疫苗開發時程仍存有不確定性，全球經濟復甦之路較為崎嶇；其次為疫情重創經濟，今年初簽訂的中美第一階段貿易協議恐生變，兩國關係越趨緊張；最後是美國11月總統大選的不確定性。

觀察外匯市場表現，陳太齡預期，美元將轉趨弱勢，未來12個月美元指數可能下跌5至7%，主要是有3大因素，包括美國經濟基本面優勢不再、美元利差優勢消退、各國央行同步採行空前的寬鬆貨幣政策救市，風險性資產回穩，削減美元避險的需求，相對看好歐元、英鎊、澳幣後續走勢，至於人民幣短期內則可能落在6.9至7.2區間格局。

針對投資人關注的黃金布局方向，渣打銀行看好後市表現，金價維持上升趨勢，預估未來6至12個月金價上漲至每盎司1,850美元以上，且不排除挑戰2011年歷史高價每盎司1,920美元的可能性；另隨著原油供需趨於平衡，有機會回升至每桶47美元。