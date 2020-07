快訊／伊朗中部核電廠發生「意外事故」！　原子能組織證實了

記者陳宛貞/綜合外電報導

根據《美聯社》及伊朗官方《伊通社》,伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪(Behrouz Kamalvandi)稍早宣布,位於中部伊斯法罕省的納坦茲(Natanz)核電廠2日凌晨發生「事故」,地點位於一處戶外工地,反應爐沒有受到損壞,目前未傳出傷亡。

卡馬萬迪未透露詳細事發情形,僅稱這起意外並未影響設施運轉,也沒有造成核汙染,已經派出專家前往調查。由於核電廠目前處於閒置狀態,不必過度擔心。

An accident has occurred at #Iran's Natanz (نطنز) Nuclear Facility.



A shed under construction in an open area of the site was damaged during an incident. According to the reports there is no loss of life and no risk of radio active contamination.