影／緬甸土石流「轟隆塵土狂炸」影片曝光　工人狂吼：快跑…100同事全沒了

#Myanmar Un énorme glissement de terrain a fait au moins 50 morts et 200 disparus dans des mines de jade du nord du pays, annoncent les pompiers.vidéo via @GautamGada1

pic.twitter.com/utB1DQzkpo — AsieNews (@AsiaNews_FR) July 2, 2020

▲緬甸土石流影片。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

緬甸北方一處玉石礦場2日發生重大土石流災難，目前該國消防部與資訊部最新死傷消息來到100人死亡、10多人受困生死不明，在最新的影片中可以看到土石崩塌一瞬間的情況，塵土灰飛煙滅，現場傳出工人陣陣驚呼。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，緬甸北部的克欽邦一處玉石礦場傳出土石流，當時所有工人皆在作業狀態，在土石流暫緩之後，救援人員立刻派遣怪手挖掘死者遺體，據悉因近日附近豪雨不斷造成土石鬆軟，才釀成巨大土石流災難。

甫釋出的影片中，可看到土石流爆發當下，巨大塵土揚起，現場傳出陣陣驚呼，速度之快讓人無法反應。緬甸消防局在臉書上提到，在暴雨之後，克欽邦附近的礦場出現土石流，「許多礦工在一瞬間就被泥水淹沒，目前仍在緊急搶救中」。

《BBC》報導中指出，因為緬甸礦業有了中資進駐，近年來相當頻繁開發，加上又為世界最大玉石產地，過去常發生礦場意外，或是人員在採集過程中重傷、身亡等，而這些豐富的天然資源也讓軍方與叛亂分子出現內戰，讓當地平民夾在中間生活受阻。

►快訊／緬甸玉石場崩塌96人死亡！ 採集途中遭吞噬傳掩埋百人

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