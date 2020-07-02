歐美紛譴責、古巴代表53國相挺　港版國安法「各國回應一次看」

▲港版國安法1日正式生效，引發國際關注。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

港版國安法於1日正式生效，引發國際關注。BBC報導，歐美各國紛紛對此表示譴責，美國通過法案實施最新制裁，英國、澳洲也表態將對港人提供庇護。與此同時，古巴本周在聯合國上代表53個國家支持此法，宣稱每個國家都有權力透過立法手段維護國家安全。

美國眾議院一致通過《香港自治法案》，如果某間銀行與涉入壓制香港民主示威者的中國官員有所往來，將面臨制裁。此法預計最快2日在參議院表決，若順利通過，將交由總統川普簽署。美國去年簽署《香港人權與民主法》，支持民主示威者，也已著手取消香港的特殊待遇。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，此舉是一項「迫切需要的回應」，更直批港版國安法對於港人而言是「殘忍的全面鎮壓，試圖破壞他們被承諾擁有的自由」。

▲港版國安法正式實施，歐美各國普遍譴責，但古巴等國也在聯合國會議上表達支持。（圖／路透）



英國首相強生（Boris Johnson）表示，港版國安法「明顯且嚴重地」違反1985年《中英聯合聲明》，並且表示將會提供300萬港人移民、定居，以及申請英國國籍的權利。此外，澳洲也在「積極考慮」替香港居民提供避風港，總理莫里森（Scott Morrison）說，內閣很快就會採取行動，已經「準備好挺身向香港居民提供支援」。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，港版國安法「對於司法獨立與法治產生有害的影響」，歐盟對此感到「深深遺憾」。加拿大更改香港旅遊建議，因為此法「增加了根據國安理由隨意拘留，以及可能被引渡至中國大陸的風險」。

日本也是公開反對港版國安法的國家之一，宣稱此法「令人遺憾」。外務大臣茂木敏充說，「這將破壞對於『一國兩制』的信任」。

雖然西方國家普遍表示譴責，但古巴本周在聯合國人權理事會（UNHRC）第44屆會議上，代表53國支持港版國安法。古巴表示，「不干預主權國家的國內事務，是《聯合國憲章》明文規定的基本原則。我們相信每個國家都有權力透過立法來捍衛國家安全」。

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