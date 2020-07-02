總獎金超過7億！台彩新推2款刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

▲台彩新推2款刮刮樂「幸運開獎機」、「幸運777」，總獎項超過229萬個，總獎金逾7億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（2）日推出2款刮刮樂，其中「幸運開獎機」每張售價200元，頭獎200萬元有3個，另一款則為「幸運777」每張售價100元，頭獎70萬元則有4個，2款刮刮樂總獎項超過229萬個，總獎金逾7億元。

台彩表示，這次推出的刮刮樂「幸運開獎機」，票面模擬五彩繽紛的號碼球在樂透開獎機中，即將開出中獎獎號，在「幸運號碼」刮區中共有15個幸運號碼，每刮出一個號碼，就可以對應第1局到第6局遊戲中「您的號碼」，每局依照對中「幸運號碼」個數，得到該局對應獎金，其中在第6局遊戲中，若6個「您的號碼」全部對中「幸運號碼」，就可得到頭獎200萬元。

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台彩指出，「幸運開獎機」刮刮樂共有3個頭獎200萬元，總中獎率30.03%，每張售價為200元，共有6個頭獎200萬元，喜愛益智延長型玩法、慢慢刮出獎金的民眾千萬別錯過。

另款刮刮樂「幸運777」是長青款「7」系列遊戲，每次推出都受到消費者青睞，每張售價100元，以象徵幸運的數字「7」為主題，共有超過8萬個700元（含）以上的獎項，還設計多個與幸運數字「7」相關的獎項，如7,000、70,000與700,000元，券面設計搭配千元鈔票及錢袋，象徵財富滿滿。

至於遊戲玩法，台彩說，這次提供「刮六中三」及「井字型」共2種遊戲玩法，在「刮六中三」刮區中，只要刮出3個相同金額，即得該獎額，或刮出一個「7」，即得獎金700元；在「井字型」遊戲刮區中，在任一對角線、直線或橫線刮出3個「07」，即得獎金欄獎額。刮刮樂「幸運777」共有4個頭獎70萬元，總獎項超過107萬個，總中獎率30.06%。