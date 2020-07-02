纏訟15年　林若亞抗稅成功少繳2萬元　為名模、球星爭取租稅利益

▲林若亞薪資補稅案纏訟15年，判決確定林若亞只需補繳3萬多元的稅（資料照／記者黃克翔攝）

記者吳靜君／台北報導

名模林若亞抗稅案件，從打行政救濟至今已經纏訟快15年，到今年5月底才由法院判決確定，扣除成本費用之後，林若亞補稅金額也從5萬1264元降為3萬0496元，少繳了2萬多元；而林若亞的抗稅過程，不僅在綜所稅上爭取到薪資可以核實扣除的「林若亞條款」外，也為名模、球星與知名主持人爭取租稅權益。

資誠聯合會計師事務所今（2）日舉辦最佳稅法判決評選結果，其中最具代表性的就是林若亞抗稅過程扮演關鍵的角色。

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林若亞2005年申報綜合所得稅時，主張自己「執行業務」從凱渥經紀公司獲得99萬餘元，減除治裝、梳化妝等必要費用75萬元後，執行業務所得是24萬餘元。但國稅局認為凱渥與林若亞是僱傭關係，領到的是「薪資所得」，不能列舉扣除，要林若亞補稅5萬1264元。

林若亞不服提出行政救濟，最終促使財政部增訂「林若亞條款」，薪資可以選擇定額扣除與核實扣除二選一，但林若亞個人補稅官司仍持續纏訟。

中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰指出，該案到今年5月28日台北高等行政法院駁回國稅局上訴，並且以「桃園地方法院107年度稅簡更一字第1號判決」為最終結果，林若亞只要補稅3萬0496萬元，纏訟15年的官司落幕。

最終依據林若亞主張，其收入屬於執行業務所得，可扣除成本費用支出，不用全額以薪資所得計稅，重新計算之後，林若亞只需繳3萬0496元，少繳了2萬0768元。黃俊杰表示，林若亞的案例也為知名的模特兒、球星、主持人取得了最佳租稅利益。