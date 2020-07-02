　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

纏訟15年　林若亞抗稅成功少繳2萬元　為名模、球星爭取租稅利益

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼名模條款。PRADA聖誕慈善派對-林若亞（資料照／記者黃克翔攝）

▲林若亞薪資補稅案纏訟15年，判決確定林若亞只需補繳3萬多元的稅（資料照／記者黃克翔攝）

記者吳靜君／台北報導

名模林若亞抗稅案件，從打行政救濟至今已經纏訟快15年，到今年5月底才由法院判決確定，扣除成本費用之後，林若亞補稅金額也從5萬1264元降為3萬0496元，少繳了2萬多元；而林若亞的抗稅過程，不僅在綜所稅上爭取到薪資可以核實扣除的「林若亞條款」外，也為名模、球星與知名主持人爭取租稅權益。

資誠聯合會計師事務所今（2）日舉辦最佳稅法判決評選結果，其中最具代表性的就是林若亞抗稅過程扮演關鍵的角色。

請繼續往下閱讀...

林若亞2005年申報綜合所得稅時，主張自己「執行業務」從凱渥經紀公司獲得99萬餘元，減除治裝、梳化妝等必要費用75萬元後，執行業務所得是24萬餘元。但國稅局認為凱渥與林若亞是僱傭關係，領到的是「薪資所得」，不能列舉扣除，要林若亞補稅5萬1264元。

林若亞不服提出行政救濟，最終促使財政部增訂「林若亞條款」，薪資可以選擇定額扣除與核實扣除二選一，但林若亞個人補稅官司仍持續纏訟。

中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰指出，該案到今年5月28日台北高等行政法院駁回國稅局上訴，並且以「桃園地方法院107年度稅簡更一字第1號判決」為最終結果，林若亞只要補稅3萬0496萬元，纏訟15年的官司落幕。

最終依據林若亞主張，其收入屬於執行業務所得，可扣除成本費用支出，不用全額以薪資所得計稅，重新計算之後，林若亞只需繳3萬0496元，少繳了2萬0768元。黃俊杰表示，林若亞的案例也為知名的模特兒、球星、主持人取得了最佳租稅利益。

ET快訊
快訊／台中大暴雨路樹倒塌！女騎士遭壓命危
午後大雷雨狂炸！4縣市升級「豪雨警戒」　氣象局續發大雨特報
緬甸礦場驚悚「塵土狂炸」影片曝！工人狂吼：快跑..100同事
快訊／彰化「驚人雨瀑」照片曝光　大雷雨彈開炸11縣市
緬甸玉石場崩塌96人死亡！　採集途中遭吞噬傳十多人受困
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大同列全額交割首日　終場大漲以20.1元作收

振興三倍券將上路！　調查：63％民眾會購買實體券消費

快訊／大雨特報來襲！水利署示警：新北市列一級淹水警戒

黃金上看1920美元歷史高點！　渣打：強勢美元時代終結，當心3大變數

台指期大漲151點　分析師：多方掌控主導權、震盪緩漲機率大

總獎金超過7億！台彩新推2款刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

纏訟15年　林若亞抗稅成功少繳2萬元　為名模、球星爭取租稅利益

史無前例超長寬鬆政策！　滙豐銀：美元大幅修正的風險有限

快訊／台股站上11800點大關　創四個半月以來新高點

錢全放定存被嗆智障！網曝「定存100萬」年利息　狂嘆真的差：才7800元

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

大同列全額交割首日　終場大漲以20.1元作收

振興三倍券將上路！　調查：63％民眾會購買實體券消費

快訊／大雨特報來襲！水利署示警：新北市列一級淹水警戒

黃金上看1920美元歷史高點！　渣打：強勢美元時代終結，當心3大變數

台指期大漲151點　分析師：多方掌控主導權、震盪緩漲機率大

總獎金超過7億！台彩新推2款刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

纏訟15年　林若亞抗稅成功少繳2萬元　為名模、球星爭取租稅利益

史無前例超長寬鬆政策！　滙豐銀：美元大幅修正的風險有限

快訊／台股站上11800點大關　創四個半月以來新高點

錢全放定存被嗆智障！網曝「定存100萬」年利息　狂嘆真的差：才7800元

緬甸土石流退去！工人同事遺體秒挖出　「衣褲全被泥石刮破」躺岸邊

新疆降「六月雪」凍死500頭羊　積雪厚度達30公分

蔡依林緊身瑜珈服真實體態現形！火辣中空「川字腹肌」藏不住

快訊／大雨侵襲新北！土城、樹林時雨量超過50mm　環漢路單線封閉

男星脫內褲「巨鳥站起來」網瘋傳：沒有割！　本人證實「屁股是我的」

adidas迪士尼經典系列聯名　高飛版Ultraboost

雲林縣府文觀處廣場有小偷！　廠商10張椅子遭竊

夭壽！害宜蘭騎士慘摔多處傷　無良砂石車滲漏廢土油漬凶手找到了

夏普首款5G手機AQUOS R5G登台　搭載4鏡頭賣34990元

住得比人好！彰化六星級菇菇樂園　還能坐小火車、爽嗑邪惡爆菇披薩

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

財經熱門新聞

錢全放定存被嗆！網曝年利息狂嘆：真的差

影／三倍券申購突破百萬大關！最多人選擇綁定這一款

宋學仁身價上看百億　郭董一句話洩端倪

影／三倍券領取方式、最高回饋攻略大公開　最高可賺1888回饋金！

即／威力彩11億　晚間正式開獎　

年所得村里排行「倒數第1名在桃園」驚呆

勞動基金前5月虧損1,353億元　勞工退休帳戶平均每人倒貼1萬1501元

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

三倍券申購突破216萬人次！數位優惠奏效「網友要求再加碼！」

千則私訊藏豪門母子祕辛　「拿出來王文洋就告贏呂安妮了」

3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天

大樂透1.2億開獎　端午百萬加碼剩40組

謝金河預言「新台幣成強勢貨幣」

三倍券申購突破45萬人次！最多人選用的綁定數位工具曝光

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面