史無前例超長寬鬆政策！　滙豐銀：美元大幅修正的風險有限

▲投資人關注美元布局方向，外銀將投資觀點轉為「中性」，美元大幅修正的風險有限。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

滙豐銀行今（2）日舉行「2020下半年投資展望」線上會議，亞洲區首席市場策略師范卓雲指出，全球今年經濟成長率預估為-4.8%，到了明（2021）年可望恢復到5.1%，至於美元布局方向，受惠於史無前例的超長寬鬆政策，預期明年經濟將穩步復甦，美元大幅修正的風險有限，將投資觀點轉為「中性」。

滙豐銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟表現，時序進入第3季，全球經濟也步入分段重啟階段，預估將呈現「U型」復甦，意味著經濟復甦步伐較為緩慢，而不同經濟體重啟經濟速度也因防疫措施而有所不同，差異化將逐漸浮現出來。

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滙豐銀行預估，今年全球經濟成長率為-4.8%，相信在下半年重啟經濟、寬鬆貨幣政策、財稅政策支撐下，明年經濟成長預估值可望達到5.1%，其中大陸今年經濟成長率僅1.7%，到了明年預期有7.5%的快速成長。

范卓雲也提及，目前對美元觀點從原先的「轉強」調整為「中性」，主要是受到疫情影響，第2季全球經濟大幅衰退，避險資金流向安全資產，也就是美元，時序進入下半年，由於美元相對其他貨幣利差縮減，加上美國進行量化寬鬆政策，認為美元轉強空間有限，因此近期市場出現不少看淡美元的觀點。

不過，范卓雲認為，美國經濟受惠於史無前例的超常規寬鬆政策支持，明年美國經濟仍會穩健復甦，因此美元大幅修正的風險有限，加上全球經濟前景尚未明朗化，美元作為安全資產，美債仍是高質量的長期投資標的，很多長線策略投資人以持有美債為首選，同時也降低了美元大幅修正的風險。

針對金價部分，滙豐銀行預估，黃金價格到今年底可望進一步走強，金價上看每盎司1,875美元，認為這是有效分散風險的投資標的，特別是在低利率的環境下，相對看好黃金表現。