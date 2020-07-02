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她裸身幫未婚夫開門…甜喊「寶貝❤」！下秒見外送員傻站門外：抱歉走錯

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▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女網友因為太熱，一到家就脫光衣服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

這真的太尬了啦！一位英國女網友表示，有天她下班回家後，就把衣服脫光光在客廳放鬆，這時未婚夫傳訊息告訴她已經快到家了。過不久有人敲門，她以為是未婚夫忘帶鑰匙，便裸身開門，還大喊「嗨~寶貝」，結果竟然是披薩外送員，讓2人全嚇壞，外送員只尷尬丟下一句「抱歉我敲錯門了...」便轉身就走。

這名女網友在美國論壇《Reddit》發文，分享她日前碰到的尷尬經驗。原PO在文中提到，因為自己是英國人，所以習慣的氣溫大約是在20幾度，不過近日氣溫飆到30幾度，所以那天下班回家的她，把冷氣打開，身上的也衣服脫光光；這時候未婚夫剛好發簡訊給她，告知剛跟朋友聚會完待會就回家。

過了15分鐘後，就聽到敲門聲，原PO以為是未婚夫忘記帶鑰匙，就直接裸著身子，開開心心的跑去開門，還不忘大喊「嗨~~寶貝」，結果竟是一位年輕的披薩外送員，兩人這時尷尬的對看，這時外送員小聲的說，「抱歉...我敲錯門了...」，便往下一家走。

▲女性,內衣,性感。（圖／unsplash）

拿著披薩的外送員看到她裸身，嚇了一大跳地快速逃離現場。（示意圖／unsplash）

幾分鐘後「真正的未婚夫回家了」，但她仍處在剛才尷尬的情境中。她向未婚夫說了事情經過，對方則是哈哈大笑說，「如果我是那個孩子，我想我會把披薩給妳」。

許多網友看當這則貼文後，紛紛在底下留言表示，「我是披薩外賣男孩，做了大概三年了，我一直希望這樣的事情會發生。」、「那男孩會永遠珍惜，那一遍又一遍又一遍又一遍」、「這個孩子將有一個很好的故事來講述他的一生。」、「您的房子現在成為熱點」。

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