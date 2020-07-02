威力彩今晚頭彩飆12億！投注站老闆驚呼「買氣大增3倍」　超過這次再等8個月

▲威力彩已連槓40期，今日晚間頭獎上看12億元，不少民眾願意試試手氣拚中大獎。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

已連槓40期的威力彩，今（2）日頭獎上看12億元，不僅是今年最高的頭獎，也是睽違10個月首次出現超過10億元的高額頭獎，民眾經過彩券行不妨試試手氣，別與財神爺擦身而過。

台灣彩券公司表示，連槓期數高達40期的威力彩，今晚頭獎上看12億元，也是去年8月12日開出20.5億元頭獎以來，睽違10個月後首度出現超過10億元的高額頭獎。

請繼續往下閱讀...

根據台灣彩券公司的資料統計，威力彩自2008年1月上市至今，頭獎總獎金累積超過10億元後，才開出的情形共發生過19次，相當於平均每8個月才會累積一次破10億元的高額頭獎，民眾若錯過這次機會，也許下次要等到威力彩頭獎衝破10億元，還要再等8個月。

台灣彩券公司指出，這19次累積超過10億元的頭獎，共創造出25名幸運兒，其中有16位抱走超過10億元的頭獎獎金，想成為第17位10億元等級的頭獎得主就趁現在。

投注站老闆坦言，威力彩平常沒有高額獎金時，民眾買不多，一旦獎金衝高，加碼包牌意願也會大增，帶動整體彩券買氣比平常多2至3倍。

投注站老闆也透露，近期碰到年輕人集資買彩券拚中大獎，下注的錢是加倍上去的，像前2期威力彩就買了2萬、上期買了4萬，且固定第一區用電腦選號，第二區則固定挑選1個幸運號碼，預期今晚投注獎金也會破萬元。