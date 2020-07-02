5月製造業景氣燈號連3藍　台經院：已出現反彈態勢

▲5月製造業景氣燈號連3藍。（資料照／記者林悅翻攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（2）日公布5月製造業景氣信號值為10.12分，較上月增加0.33分，燈號亮出代表景氣衰退的藍燈。台經院分析，雖已連續亮三顆代表景氣衰退的藍燈，不過就信號值來看，5月製造業信號值已呈現反彈的態勢，再加上國內疫情趨緩，製造業廠商對未來看法趨於樂觀。

台經院指出，隨著各主要國家陸續解封，經濟活動逐步回歸正軌，帶動需求緩步回升，不過有鑑於全球公衛危機尚未完全平息，疫情仍有再次爆發的隱憂，經濟重啟之路充滿挑戰，傳統產業的生產表現與市場需求仍顯疲弱，製造業實體經濟數據改善幅度有限。

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不過，台經院也提到，台灣防疫得宜，民眾消費意願增加，使得製造業廠商對未來景氣看法轉趨樂觀，有助於拉抬經營環境面指標表現，故109年5月製造業景氣信號值為10.12分，較4月修正後的9.79分增加0.33分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

若是從就細部產業來看，化學材料續呈雙位數衰退；但在電子零組件產業方面，受惠於宅經濟、遠距教學與異地辦公，相關電子零組件產品銷售明顯暢旺。

展望未來，台經院說，製造業燈號雖已連續亮三顆代表景氣衰退的藍燈，但就信號值來看，5月製造業信號值已呈現反彈的態勢，且電子資通訊產業仍維持一定的成長動能，隨著全球各國陸續重啟經濟活動，帶動國際油價與原物料價格回升，全球經濟需求可望漸次回溫，進而拉抬國內製造業產品需求。

不過，近期部分國家第二波疫情反覆，日、韓解封後均再度出現群聚感染，美國部分州已宣布停止經濟重啟計畫，德國為阻止肉品工廠疫情擴散亦重新恢復該地區的封鎖措施，使得市場擔憂經濟復甦速度再度放緩，未來仍須留意全球新冠肺炎疫情發展與二次疫情風險。

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