日本瘋「考生神器」提高讀書注意力　網友狂讚：自己做成本超低！

▲只要一把有簡單機關的尺就能大大提高讀書效率。（圖／翻攝自推特@CBydbbmpg）



記者王佩翊／綜合報導

日本一名網友平時深受注意力難以集中困擾， 常常在念書時讀了好幾行的句子，卻一個字也沒有讀進腦子裡，為了解決這個辦法，他最近發現了一把「絕世神尺」，這把看似普通的尺，竟然因此讓他專心把書裡的內容都讀進腦海裡。這名網友上網分享了這項神器後，馬上獲得5萬人分享，18.6萬人按讚，許多網友實測後發現這把尺的確能有效提高讀書效率，紛紛留言大讚這個完美發明。

網友CB（@CBydbbmpg）16日在推特上PO出了三張「絕世神尺」的照片並寫道，因為自己患有注意力不足過動症（ADHD）症狀，所以常常在看書時都「有看沒有懂」，每當想要追逐文字時，就會發現自己有「念了好幾行卻什麼都沒讀進去」的症狀，但是最近卻發現了一項好物，只要使用這個東西，讀過的文字就能真的念進腦海裡。

而原PO所說的神器就是一把帶有黃色透明色板的尺，這把尺的兩旁都用不透明的深灰色蓋住，如果將這把尺放在書上，就只能看到一行字，但也正是因為這個原因，可以讓讀的人更專心地將注意力集中在那行字上，讓書裡的內容確實地讀進腦海裡。

該文PO出後瞬間引發大批網友討論，有網友說，自己常常一段文字念完後都不知道自己在念什麼，導致每次同樣的文字都要重複閱讀三次以上才能吸收。經許多網友親自實測後發現，這個方法確實有用，就算不是患有ADHD的人，也可以透過這個方法提高注意力，確實吸收書裡的內容。

另外，也有網友表示，如果買不到類似的尺，其實可以自己動手做，而且成本超低，只要用塑膠板、透明的文件夾以及紙膠帶，就能簡單做出這把「絕世神尺」。

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