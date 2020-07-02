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錢全放定存被嗆智障！網曝「定存100萬」年利息　狂嘆真的差：才7800元

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲原PO錢全放定存，結果被嗆「是智障嗎？」（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人都認為理財很重要，不過投資有風險，不少民眾寧願定存或買儲蓄險，希望慢慢累積財富。就有男網友在PTT的Gossiping板上問卦「錢全放定存是智障嗎？」說他平常沒有特殊嗜好，沒車、沒房、沒什麼開銷，所以三單定存全放銀行，結果就被人嗆「會不會投資啊」，讓原PO很無奈「啊我就不會啊！」話題引發熱論。

但原PO被嗆放定存不是沒有原因，另一名網友就曝光自己定存的利率，在WomenTalk板上發起閒聊，狂嘆「定存利息好少」，說他的定存到期，「去銀行才知道利率低的可憐，100萬1年只有$7800。」

請繼續往下閱讀...

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市。（圖／pixabay）

▲買股票有風險，許多人寧願不進場。（示意圖／pixabay）

貼文一出，就有人也跟進開勸，「全部都放定存等於越存錢越少」、「股市隨便買都6.7%，放定存不到1%真的阿呆」、「我只買房出租」、「一般人通膨就吃掉了」、「在這個大薄幣的時代定存只能自爽而已」、「神經病，都被通膨吃光了」、「看你怎麼比，會碰股市投資的就會覺得你傻，但如果你什麼投資都不會，這是一張安全牌，但不得不說定存的投資報酬率低到不行。」

不過也有網友表示，「還好啦！我也是七成放定存、三成投資」、「嗆你的是業務嗎？想推你儲蓄險」、「股市也有股災的風險」、「你叫他們財清調出來看看投報都多少」、「高興就好，不過其實有些活存比定存還賺，錢也不會被卡著」、「投資那麼好賺誰還要上班」、「會想投資就是缺錢，反正你又不缺錢，投資也是浪費時間。」

但其實各家定存利率都稍微有些不同，統計35家銀行，平均1年固定利率是0.794%，平均1年機動利率則是0.811%；而目前最高的皆是三信商銀，1年固定利率是1.07%、1年機動利率則是1.09%。

ET快訊
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錢全放定存被嗆智障！網曝「定存100萬」年利息..狂嘆真的差
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