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科文双融新人事布局　施振榮推動三大投資案

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▲施振榮攜手青年藝術家創作　「覓・無齡」首創「藝企共創」切入銀光經濟。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁創辦人施振榮推動科文双融三大投資案。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁創辦人施振榮攜手法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，宣布通過新人事布局，原執行長陳立恒轉任副董事長，並交棒由黃宛華接任執行長，並通過投資智能藝文行銷平台、科技藝文場域、內容製作等三大投資案，建構台灣文化科技業者共創共利的前瞻性展演平台。
 
科文双融表示，董事會中通過的新人事布局，由陳立恒出任副董事長，而執行長一職交棒給黃宛華，在黃宛華由資策會退休後，借重她在數位內容、數位典藏、文化科技、產業推動的專長，目前她也是文化科技發展聯盟執行長。
 
科文双融指出，董事會通過的投資案對台灣的文化藝術生態都有重大影響，其中投資智能藝文行銷平台的計畫主要是希望因應後疫情時代，透過平台對藝文界提供票務及會員管理服務，同時提供行銷協助，善用社群工具、數據分析與跨界策略行銷的新型態行銷平台。
 
科文双融進一步指出，至於投資「沉浸式」的藝文展演場域，除規劃在該場域投入建置大量的投影設備之外，並規劃建置8K顯示及5G設備，以建構一個結合視覺藝術與互動展演的場域，為台灣的文化內容與科技業者打造一個擁有最新展演科技與設備的舞台。

科文双融說明，科文双融是國內首家以推動文化與科技整合為目標的科文双融種子基金，去年底正式成立，由宏碁集團創辦人施振榮親自披掛上陣擔任董事長，董事會也通過投資內容製作案，準備投入視覺藝術＋表演藝術的新內容製作，以文化科技創新藝文展演的生態及商業模式。
 
對於科文双融的未來發展，施振榮表示充滿信心，並期待能為藝文生態帶來新的改變，雖然目前公司的資源有限，不過他正積極爭取更多文化部及企業界的支持，希望大家共襄盛舉，加速推動台灣文化與科技整合的速度，打造台灣文化科技體驗經濟。 

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