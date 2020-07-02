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突破20萬人確診　加州州長急關閉19郡室內場所

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▲加州州長蓋文‧紐森（Gavin Newsom）。（圖／路透）

▲加州（California）州長葛文·紐森（Gavin Newsom）星期三下令關閉19郡室內場所。 （圖／路透）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情數個月來未見好轉，已經累積超過20萬人確診的加州（California），州長葛文·紐森（Gavin Newsom）1日再下令，關閉餐廳、博物館、酒吧等室內場所。此規定適用於該州58個郡中的19個，並暫定三週有效期。

紐森也下令，南加州（Southern California）與灣區（Bay Area）的所有停車場，在本周末獨立日（Independence Day）必須全部關閉。

他向外媒《NBC News》表示：「我非常尊重人民的自由，也了解大家非常渴望回到過去生活的樣子，但現在這個國家最需要的是一個『安全帶』。」

此命令是基於該州病例和住院人數持續增加所提出的。根據州政府的數據，在6月的前幾週，每天大約有1000至1100人在重症監護室。但是到本月的最後一周，該數字每天都在繼續增加，到6月29日，加護病房中已有1,528人。

在5月，每天約新增1,000至2,000病例；而到了6月中旬，確診人數已經是這個數字的一倍。在6月23日，一天內就確診了七千多個新病例，是從新冠肺炎開始在美國流行以來最高的。

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