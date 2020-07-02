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月收平均1.6萬！年所得村里排行「最後一名在桃園」驚呆　倒數10名曝光了

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▲▼報稅,倒數一日,人潮,民眾。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部上個月公布107年度綜合所得申報資料。（圖／記者吳靜君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

上個月財政部公布107年度綜合所得申報資料，讓許多人跌破眼鏡的「全台首富里」竟然在新竹，馬上引發一陣話題！結果就有網友在PTT的Gossiping板上爆卦，貼出「107年度綜合所得 村里排名」，最低前30的村里排名也引起熱論。其中，綜合所得倒數第一就落在桃園市，讓網友再度跌破眼鏡。

網友根據「107年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」的資料，貼文表示，他看到有人做鄉鎮市區的排名，就順手做了一個村里排名，「照中位數排名，取到綜合所得中位數大於100萬元的村里。」最後結果共66名，其中台北市佔了24名、新竹縣13名、新竹市12名、桃園市4名、新北市4名、台南市3名、高雄市3名、花蓮縣1名、台中市1名、嘉義縣1名。

請繼續往下閱讀...

▲港版國安法通過，鄭文燦將協助港人移居桃園。（圖／資料照）

▲107年度綜合所得村里排名，最後一名落在桃園市。（圖／資料照）

接著他附上最低前30的村里排名，而「107年度綜合所得 村里排名」的倒數10名如下：

10.花蓮縣 壽豐鄉 米棧村 （納稅單位：41）（中位數：406）
9.台東縣 東河鄉 尚德村（納稅單位：38）（中位數：405）
8.南投縣 埔里鎮 福興里（納稅單位：196）（中位數：402）
7.新北市 瑞芳區 碩仁里（納稅單位：34）（中位數：402）
6.新北市 金山區 兩湖里（納稅單位：96）（中位數：396）
5.嘉義縣 東石鄉 港口村（納稅單位：35）（中位數：389）
4.澎湖縣 湖西鄉 白坑村（納稅單位：48）（中位數：378）
3.高雄市 甲仙區 寶隆里（納稅單位：83）（中位數：372）
2.高雄市 左營區 自立里（納稅單位：2）（中位數：265）
1.桃園市 桃園區 永和里（納稅單位：1）（中位數：227）

倒數排名一出，網友紛紛留言熱論，「左營自立里是眷村改建，沒人了吧」、「桃園永和里只有一個人繳稅嗎」、「不錯耶！全台最窮最低的里一年也有賺到平均20幾萬」，不過也有人發現，「剛剛到桃園市戶政事務所官網查，怎麼查都查不到桃園區永和里的任何資料？超怪的」、「桃園區永和里是在71年與中北里合併變成中和里，是戶政資料轉編遺漏掉嗎？」

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