狠女開車撞外遇男「把人釘死在牆上」　她目睹命案嚇壞：地板都在震動

▲警方到場發現,男子竟然被「釘」在停車場牆上。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

澳洲雪梨一名女子因為發現男友有小三,一氣之下竟然開車衝撞對方洩恨,對方被狠狠「釘在磚牆上」最後不幸死亡,凶殘手法讓公寓住戶表示,當時聽到一聲巨響後,感覺整個停車場都在震動。女子因為涉嫌謀殺罪目前已被逮捕。

44歲女子穆薩(Jackline Musa)被控,27日晚間8時30分在雪梨郊區溫特沃斯角(Wentworth Point)一棟公寓大樓的停車場中,開車撞向31歲男友塔吉普爾(Payman Thagipur)。警方接到報案前往現場驚嚇發現,塔吉普爾受到車子撞擊,居然整個人被「釘」在牆壁上奄奄一息,員警緊急給予治療後送到附近醫院,不久後仍然身亡。

大樓住戶表示,事發當時整個停車場都能感覺到劇烈震動,「看到男子在角落,努力試著呼吸」。另一名目擊者則表示,他看到穆薩開車撞塔吉普爾後,還下車走到對方身旁觀看,彷彿在「欣賞」自己的作品一樣,「男子身體嚴重受傷,現場到處都是血,當時覺得自己也快失去理智」,便趕緊通報警方。

手腕受傷的穆薩當場被捕,前往醫院療傷後被控謀殺罪,警方調查發現,她因為目睹塔吉普爾另結新歡,2人發生爭吵後便開車撞人,全案目前仍在進行審理。

