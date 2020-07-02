日籍脫北者「潛入丹東」遭陸方逮補　替日本「探北韓情報」被關5年今獲釋

▲遼寧省丹東市位於中國大陸與北韓的邊界。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

北京當局2015年5月在遼寧省丹東市以間諜罪名逮捕了一名日本籍男性，而該名男子已在1日服刑期滿，2日正式出獄，預計下午直接返回日本。據了解，這名男子將是2015年起多名在中國遭到拘留且判處有罪的日本人中，第一位返國的人。

根據《讀賣新聞》報導，這名男子是一名脫北者，逃出北韓之後輾轉取得日本國籍，並居住在神奈川縣。他2015年5月前往遼寧省丹東後就遭到陸方逮捕。中國大陸外交部同年9月宣布，該名男子因在中國本土執行間諜活動已遭逮捕，同時該案也已經通知日本政府。

北京當局認為該名男子是日本公安調查廳的眼線，涉嫌在中國大陸與北韓邊界收集有關北韓的情報，並將相關情報提供給日本政府。丹東市中級人民法院18年7月判處該男5年有期徒刑，對此，日本政府堅決否認間諜行為。

該名男子7月1日服刑期滿，2日已出獄，預計在當天下午返回日本。而他也是2015年起因間諜等罪被中國大陸判刑的日本人中，首位服刑完畢返國之人。據悉，自2015年起，包含該名男子在內，至少有15名日本人因疑似參與間諜活動被中國大陸居拘留，其中有9人因間諜罪與竊取國家機密情報罪被判處3至15年的有期徒刑。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～