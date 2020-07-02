癌末父「花東送行之旅」燦笑2天　他淚憶恩情：來世你當我們兒子好不好...

▲兒為59歲癌父送行開心遊花東 ，林父精神亦亦完全看不出飽受病痛折磨。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台南市男子林塏宗的父親林木祥因肝癌末期，生前最大的願望是前往花東一遊，啟程之後父親臉上的笑容只綻放2天，突然在東海岸陷入昏迷，林男緊急將父親送往衛福部台東醫院急診，轉回台南成大醫院之後2個月林父辭世，留下林父在台東品嚐美食和欣賞美景的身影，林男回到部東醫院向醫護致謝，為父送終的孝行在醫院傳誦。

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林塏宗在思念父親時幾度放聲痛哭，他說「30幾年來和爸爸的相處都很平淡，從籌備送行之旅一直到過世，終於找回父子親情....和太太商量過，我們如果再生小孩，爸爸....你來當我們兒子好不好，我們再重新經營這段父子之情！」

林男和太太梁淑婷回憶，當初父親告訴他們想要看看花東的景色，他們心知父親可能想在自然美景當中走向生命盡頭，於是各自向任職的房仲公司請了長假，滿載整車緊急醫療用品、輪椅器材在今年2月初出發。一路上父子對話不再像以往單調，林男會問父親「以前有來過多良車站嗎」、「到台東想吃什麼」，父親回答「我很想再吃一次旗魚肉鬆麻糬」。

為了讓父親身處大自然，他們選擇在都蘭露營，晚餐只是簡單的新鮮蔬菜火鍋，都讓疲憊的父親再次重溫一家3口同桌用餐的天倫人情；隔天清晨同享東岸旭日東昇的海景，父親還喃喃自語，「只有日出沒有日落的台東，好漂亮！」讓林男和太太聽在耳裡百感交集。

▼ 林父轉回台南成大醫院2個月之後安詳離世，林男和太太帶著父親的相片及感謝卡回到部東醫院向急診醫護道謝。（圖／記者楊鈞典翻攝）

隔天他們就近前往成功鎮的新港漁港吃生魚片、鬼頭刀，父親竟然把最好吃的部位夾給兒子，再度讓他們當場哽咽；父親又說要買釋迦、都蘭書包送給最疼愛的小女兒，林男忍住不說，其實父親的兄妹等等親人都已經在花蓮等待他們北上家族團聚。

但翌日清晨林父陷入肝昏迷急送部東醫院，急診醫師謝國章發現血液中氨指數破千幾天之前應該就已失去意識，了解病情之後向林男夫婦說明，「我們都盡最大的能力在維護爸爸的生命了，為人子女的心情我能了解，我想你們也都知道爸爸的狀況，讓爸爸安心吧」。

林父轉回台南成大醫院2個月之後安詳離世，林男和太太再度帶著父親的相片回到部東醫院向急診醫護道謝，「當場聽到醫師的話，我們其實就知道，是時候順著父親的心意了！」完成父親離世前的最後一份願望清單，林塏宗現在騎車上班途中仍會萌生陣陣悔意，「生命真的很短暫，不要在失去之後才想要關心或是實現什麼，現在就去！」

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