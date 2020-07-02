　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國學者：中國先吞香港「再瞄準台灣」　不能期望西方國家！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼7月1日香港銅鑼灣遊行。（圖／路透）

▲ 7月1日香港銅鑼灣遊行。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電

法國媒體專訪智庫學者迪蒙柳，他提到中國吞下香港後便把目標瞄準台灣，但台港地位不同，骨牌效應目前並無可能。另外，西方國家缺乏對北京的協同一致立場，也是問題所在。

今天是1997年香港主權由英國移交中國23週年，也是香港特區國家安全法上路的第一天。法國政治週刊「瑪麗安娜」（Marianne）專訪法國智庫亞洲中心（Asia Centre）會長迪蒙柳（Jean-François Di Meglio），探討中國、香港、台灣及西方國家間的關係與未來局勢。

迪蒙柳首先表示，香港抗爭運動自2019年爆發，但中國選擇在此時才通過國安法的原因有二。首先，是主權移交週年的時機點。23年前，中國承諾一國兩制；今天，兩制徹底成為一國，這是一個重要象徵。

第二，去年香港大規模反送中運動讓中國顏面盡失，最後撤回逃犯條例修訂草案。那時就知道北京當局一定會報復，只是在等待時機。現在北京趁著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情危機，賭國際無暇關注中國，這是傳達訊息、進行反擊的最佳時間點。

▲銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察臉書）

▲ 銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察臉書）

中共政權的企圖當然是要限縮香港民主。但迪蒙柳說，北京的手段很有意思。「國安法直到昨天為止都很神秘…它造成一種氛圍，在此期間，很多人選擇離開香港，擔心自己會成為國安法開刀的對象。」

「北京企圖『殺雞儆猴』，導正香港，斬斷所有反叛運動，甚至還設置辦公室確保國安法徹底落實，製造寒蟬效應。」

迪蒙柳也提到中國目前面臨的困境。許多人都以為中國政府會強力鎮壓抗爭，但沒有。「中國不想再製造六四天安門事件，這就是中國的兩難，它陷在自相矛盾與理念的死胡同裡。中國說自己是共產主義，但執行的卻是資本主義。同樣的，它說『香港屬於中國』，卻又讓它享有部分自由方便做生意，因為中國可不想殺了金雞母」。

在他看來，香港從未真正有過自治，無論是大英帝國的殖民地或回歸中國成為特區後。當然，香港曾看似有自治，「但事實上，香港依賴的是中國政權的善意，所謂自治也只是表面」。

不過迪蒙柳表示，中國也不希望取消香港的金融與經濟自治，因為這對它有利，這是另一個中國兩難，北京可不想嚇跑有意來香港落腳的投資客。

▲▼香港國安法全文出爐，港府23:00刊憲生效。（圖／香港政府）

▲ 香港國安法全文，港府23:00刊憲生效。（圖／香港政府）

面對記者提問是否會為台灣帶來骨牌效應，迪蒙柳強調台灣和香港的不同。他說：「技術上這是不可能的。儘管中國希望，但台灣和香港的地位不一樣。北京的策略是吞下香港，接著對台灣如法炮制。然而這個策略的問題是，台灣總統很聰明，她從來不用獨立這個詞，所以在明面上，她不能被指責。」

他說：「骨牌效應目前看來是不可能的。倘若明天中國又發生什麼大災難，或許共產黨政府會企圖動用武力，但這是很不可預見的。」

至於西方國家的反應，迪蒙柳顯得相對悲觀，「我們不能對西方有任何期望，因為我們目前和中國正處於類似『冷戰』的狀態，不能和對手硬碰硬，除非關鍵利益受到威脅」。

迪蒙柳說，香港不是美國的關鍵利益。香港對美國只有金融和經濟利益；對英國來說也一樣。「更宏觀來說，西方國家沒有統一陣線，也沒有設下任何中國不應該越過的紅線，中國在這框架內自然無所忌憚，這就是它目前的計策」。（編輯：郭中翰）

ET快訊
盜男神照約砲！他騙「戴眼罩」運動…20歲妹啪到一半見不同人崩
無差別殺人縱火奪7命！狠男被求處死刑　開庭突狂扯戒具「自斷左
快訊／午後大雷雨襲北北基！17縣市大雨特報　防雷擊、強陣風
快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明
快訊／北市大同區公車事故！1女遭撞倒地送醫不治
獨／高雄神鬼女會計搬走近億元！手法曝光..補習班闆娘：連我薪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁可再選掌權到2036！俄近78%選民挺憲改　批評人士抨擊：彌天大謊

26天雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」　主人上樓見女兒血腥爆肚…崩潰拉開野獸！

澳洲積極考慮對香港人「提供避風港」　總理：已準備好支援

認識3天就發生關係...崩潰發現男友「只有14歲」　20歲女慘被控5罪！

強生承諾300萬港人移民　英外相坦言「中國可能阻擋」英能做的有限

英國用行動挺香港！　BBC曝背後矛盾：收300萬港人「卻限制移民自由」

快訊／東京今新增105例！恐將重新宣布進入緊急狀態

白宮國安顧問：「俄懸賞獵殺美軍」情報未獲證實　CIA決定不向川普報告

搖擺州也落後！川普民調一路輸拜登　共和黨人曝：他可能退選

把披薩臘腸擺成「卍」字符號！惡作劇店員慘遭開除

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

普丁可再選掌權到2036！俄近78%選民挺憲改　批評人士抨擊：彌天大謊

26天雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」　主人上樓見女兒血腥爆肚…崩潰拉開野獸！

澳洲積極考慮對香港人「提供避風港」　總理：已準備好支援

認識3天就發生關係...崩潰發現男友「只有14歲」　20歲女慘被控5罪！

強生承諾300萬港人移民　英外相坦言「中國可能阻擋」英能做的有限

英國用行動挺香港！　BBC曝背後矛盾：收300萬港人「卻限制移民自由」

快訊／東京今新增105例！恐將重新宣布進入緊急狀態

白宮國安顧問：「俄懸賞獵殺美軍」情報未獲證實　CIA決定不向川普報告

搖擺州也落後！川普民調一路輸拜登　共和黨人曝：他可能退選

把披薩臘腸擺成「卍」字符號！惡作劇店員慘遭開除

搶攻無人零售商機　工研院攜手全家打造「易取智慧商店」

駐菲律賓代表處有確診案例　外交部：全數居家上班、暫停領務服務

林孟辰磨2年強勢回歸　當蕭敬騰師弟「1年慘被退件20首歌」

19歲以下免費玩再加碼大人銅板優惠　一家四口玩劍湖山最低門票28元起

遇紅燈急煞車！精明柴「陰影處」躲太陽　網笑：不想曬成黑柴

里拉德不信所有人遵守防疫措施　將帶錄音室設備不出門

墨趣有魚從「魚的眼」看天下　謝弘志水墨個展

10款新主餐可半份雙拼！六福萬怡Semi Buffet吃牛排+龍蝦2000元有找

不只黃捷要注意…這個連署點一次罷免四個議員　第一階段份數已達標！

《怪你過分美麗》秦嵐「通勤包」超幹練！5個同款上班族女孩必收

國際熱門新聞

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

3女遭輪流拖出性侵！被逼「全程觀看」崩潰猝死

婆婆指導行房　夫完事問：能吃巧克力嗎？

AV女優卡莉法影片可能被統統刪除

紅衣女舞者「太撩人」　遭狠踹噴飛

300萬港人入籍英國　強生說話了

300萬人6年入籍英國　BNO身分解密

71歲「婚紗女王」秀內衣照　身材太驚人

印度總理莫迪退出微博　刪除與習近平合照

後院百公斤巨蟒亂竄　還藏50顆蛋

微鏡下驚見「新冠病毒魔鬼觸手」健康細胞秒成殭屍

台人何時入境日本！日官員：預計秋天

英國供庇護！開放快速申請BNO　入境可待5年

更多熱門

相關新聞

陸駐英大使劉曉明：英國粗暴干涉中國內政

陸駐英大使劉曉明：英國粗暴干涉中國內政

大陸駐英大使劉曉明7月1日受英國外交部常任副秘書長麥克唐納（Simon McDonald）召見，就「港版國安法」進行討論。劉曉明指出，英方近來就香港國安法指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章及中英建交聯合公報所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

港版國安法通過「外資卻步」衛報：中國新控制時代來臨

港版國安法通過「外資卻步」衛報：中國新控制時代來臨

臨時會不修港澳條例　蔡壁如轟民進黨騙票

臨時會不修港澳條例　蔡壁如轟民進黨騙票

港版國安法恐連美人也抓　蓬佩奧怒斥

港版國安法恐連美人也抓　蓬佩奧怒斥

劍橋大學考慮撤林鄭榮譽院士頭銜

劍橋大學考慮撤林鄭榮譽院士頭銜

關鍵字：

港版國安法

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面