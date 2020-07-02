法國學者：中國先吞香港「再瞄準台灣」　不能期望西方國家！

▲ 7月1日香港銅鑼灣遊行。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電

法國媒體專訪智庫學者迪蒙柳，他提到中國吞下香港後便把目標瞄準台灣，但台港地位不同，骨牌效應目前並無可能。另外，西方國家缺乏對北京的協同一致立場，也是問題所在。

今天是1997年香港主權由英國移交中國23週年，也是香港特區國家安全法上路的第一天。法國政治週刊「瑪麗安娜」（Marianne）專訪法國智庫亞洲中心（Asia Centre）會長迪蒙柳（Jean-François Di Meglio），探討中國、香港、台灣及西方國家間的關係與未來局勢。

迪蒙柳首先表示，香港抗爭運動自2019年爆發，但中國選擇在此時才通過國安法的原因有二。首先，是主權移交週年的時機點。23年前，中國承諾一國兩制；今天，兩制徹底成為一國，這是一個重要象徵。

第二，去年香港大規模反送中運動讓中國顏面盡失，最後撤回逃犯條例修訂草案。那時就知道北京當局一定會報復，只是在等待時機。現在北京趁著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情危機，賭國際無暇關注中國，這是傳達訊息、進行反擊的最佳時間點。

▲ 銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察臉書）

中共政權的企圖當然是要限縮香港民主。但迪蒙柳說，北京的手段很有意思。「國安法直到昨天為止都很神秘…它造成一種氛圍，在此期間，很多人選擇離開香港，擔心自己會成為國安法開刀的對象。」

「北京企圖『殺雞儆猴』，導正香港，斬斷所有反叛運動，甚至還設置辦公室確保國安法徹底落實，製造寒蟬效應。」

迪蒙柳也提到中國目前面臨的困境。許多人都以為中國政府會強力鎮壓抗爭，但沒有。「中國不想再製造六四天安門事件，這就是中國的兩難，它陷在自相矛盾與理念的死胡同裡。中國說自己是共產主義，但執行的卻是資本主義。同樣的，它說『香港屬於中國』，卻又讓它享有部分自由方便做生意，因為中國可不想殺了金雞母」。

在他看來，香港從未真正有過自治，無論是大英帝國的殖民地或回歸中國成為特區後。當然，香港曾看似有自治，「但事實上，香港依賴的是中國政權的善意，所謂自治也只是表面」。

不過迪蒙柳表示，中國也不希望取消香港的金融與經濟自治，因為這對它有利，這是另一個中國兩難，北京可不想嚇跑有意來香港落腳的投資客。

▲ 香港國安法全文，港府23:00刊憲生效。（圖／香港政府）

面對記者提問是否會為台灣帶來骨牌效應，迪蒙柳強調台灣和香港的不同。他說：「技術上這是不可能的。儘管中國希望，但台灣和香港的地位不一樣。北京的策略是吞下香港，接著對台灣如法炮制。然而這個策略的問題是，台灣總統很聰明，她從來不用獨立這個詞，所以在明面上，她不能被指責。」

他說：「骨牌效應目前看來是不可能的。倘若明天中國又發生什麼大災難，或許共產黨政府會企圖動用武力，但這是很不可預見的。」

至於西方國家的反應，迪蒙柳顯得相對悲觀，「我們不能對西方有任何期望，因為我們目前和中國正處於類似『冷戰』的狀態，不能和對手硬碰硬，除非關鍵利益受到威脅」。

迪蒙柳說，香港不是美國的關鍵利益。香港對美國只有金融和經濟利益；對英國來說也一樣。「更宏觀來說，西方國家沒有統一陣線，也沒有設下任何中國不應該越過的紅線，中國在這框架內自然無所忌憚，這就是它目前的計策」。（編輯：郭中翰）