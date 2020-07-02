大同經營權爆改選爭議　經濟部今正式發文要求補件股東會紀錄

▲經濟部表示，大同改選董事未附股東會的會議記錄，已發文要求大同公司補件。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

大同公司30日召開股東會，公司派、市場派爆發經營權之爭，市場派認為投票權遭到剝奪，影響股東權益。經濟部今（2）日正式發文要求大同補件改選董事未附股東會的會議記錄；依據法規，變更登記須於二周內提交，補件則無限期，經營權之爭短期內仍難落幕。

大同30日召開股東常會，進行三年一次的董事改選，由於攸關經營權保衛戰，市場矚目。會中改選六席董事、三席獨立董事，大同公司派提出足額的九席候選人；市場派則超額提出十席董事、三席獨董候選人角逐，13人角逐九席董監，最終由公司派勝出，宣布取得6席一般董事及3席獨立董事。

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由於大同股東會有高達53%表決權被剔除，等於出席率不到五成，未足股東會開會門檻，任意剔除表決權及開會門檻等，爆發改選爭議，大同公司於股東會結束後當日向經濟部申請董事變更登記，商業司以欠缺股東會改選會議紀錄為由，要求大同公司補件。

官員指出，大同為上市公司，運作要符合證交法，主管機關為金管會，後續在董監登記時才屬經濟部管轄，依法在股東會結束後15日內要送件進行董監登記。至於會否允許大同公司派董事變更登記，經濟部官員並未鬆口，僅表示須待公司方補件之後了解改選過程再審議。

依據大同公司派公佈董事當選名單，包括大同現任董事長林郭文艷、大同財務副總經理彭文傑、大同大學法人代表張益華、董事蘇鵬飛、蔡勝文，獨立董事則有謝穎昇、羅清泉及劉宗德。

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