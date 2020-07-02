英國用行動挺香港！　BBC曝背後矛盾：收300萬港人「卻限制移民自由」

▲ 英國外交大臣拉布（Dominic Raab）1日針對港版國安法發表談話。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國強烈譴責「港版國安法」，首相強生（Borris Johnson）1日也宣布援助港人措施，將允許300萬名持有英國海外國民護照（BNO）之香港公民申請入籍。BBC分析指出，此舉除反映英國政府對香港密切關注、與中關係僵化，也突顯移民政策的矛盾之處。

BBC政治編輯庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）2日發表評論肯定，英國向300萬香港人開啟大門，邁出了一大步，「西敏市今晚沒有任何人預料到，會有這麼多人搬到這裡來，以躲避香港日益令人擔憂的現實。但這項決定很重要，且不僅瑾是對那些英國可能提供庇護的人。」

她指出，此舉反映英國政府密切關注香港這個動盪的島嶼，也受到過去殖民香港的影響。香港1997年回歸中國時，便有呼籲政府給予港人英國公民身份的呼聲，但當時沒有達成。

▲ 7月1日香港銅鑼灣遊行。（圖／路透）

「請記得，權力交接是在尊重香港部分民主及市場經濟的基礎上完成，但近年來逐漸被削弱」，庫恩斯伯格說明，「值得注意的是，下議院沒有任何一名議員反對英國與香港的故事邁入下一階段。政府的決策依然受到幾十年前作出的選擇影響。」

此外，英國此舉也突顯與中國關係惡化。庫恩斯伯格提到，「不久之前，前首相卡麥隆（David Cameron）不僅鋪紅地毯，還乘坐女王的金色馬車歡迎中國總理。」時任英國財政大臣奧斯本（George Osborne）訪中時，也罕見地對貿易的好處讚不絕口。

當時的英國政府在貿易與中國危害人權之間兩難，再加上一群保守黨議員反對與中國建立密切關係，也認為不該讓中國電信巨擘華為（HUAWEI）參與5G網路建設。其中也有人士暗示，必須迫使政府對香港採取行動。

▲ 港版國安法上路首日，港警逮捕約370人。（圖／路透）

中國是個不容忽視的經濟大國，也是英國官員熱衷的貿易、氣候領域合作對象。強生日前被問及此事才提到，「我的立場非常非常簡單。我不會陷入反華情緒，因為我不是個恐華者」，但中英關係確實已經產生變化。一名政府消息人士認為，英國政府態度並沒有轉硬，但「中國愈發咄咄逼人的傾向已經暴露。」

然而，庫恩斯伯格指出，政府承諾援助港人之際，英國移民政策也面臨關鍵時期，「直到昨天為止，國會議員還在支持終結移民自由的移民法案，代表減少移民數量。而政府卻向可能到來的數百萬（香港）人發出這項訊息，這難道不矛盾嗎？」

另一方面，根據《天空新聞》報導，英國外交部常任副部長麥唐納（Simon McDonald）1日召見中國駐英大使劉曉明，批評北京違反《中英聯合聲明》承諾，是英國自1984年來第二次針對香港事務召見中國大使。劉曉明則反批英國干涉內政，雙方氣氛緊張。

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