26天雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」　主人上樓見女兒血腥爆肚…崩潰拉開野獸！

▲拉布拉多忌妒雙胞胎奪寵，竟活活咬死女嬰。（圖／拉布拉多為示意圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人都稱為家中的寵物為「毛小孩」，其中就是因為狗兒、貓咪都有一定的靈性可以感受主人的心情。然而巴西一隻拉布拉多因為疼愛牠的女主人日前生了一對可愛的雙胞胎女嬰，卻忙於照顧嬰兒而不比以前關注狗狗，沒想到一向和平的拉布拉多竟趁人不注意，將雙胞胎女嬰雙雙咬死。

根據英國《鏡報》報導，巴西皮里帕市一名女子約莫一個月前產下一對可愛的雙胞胎女嬰，從懷孕到臨盆因為相當忙碌、心情也相當喜悅，對於原本飼養的拉布拉多犬似乎有些疏忽。日前雙胞胎跟母親回到家休養後，拉布拉多犬也無法像過去一樣自由在家奔跑，未料卻被女子聽到房間傳來奇怪的聲響。

女子上樓一看，竟發現原本可愛、溫馴的拉布拉多化身成恐怖的野獸，將雙胞胎女嬰一個活活咬死、一個則咬成重傷，她緊急將女嬰送往醫院後，重傷的女嬰仍急救後不治身亡。女子回想起當時的畫面，拉布拉多犬就趴在奄奄一息的女嬰旁邊，不論眾人怎麼拉、驅趕都無法讓牠離開。

女子於是大聲呼救，找來是護理師的朋友幫忙，但是女嬰的腹部已經受到重創。當地醫院表示，女嬰們腹部都有很深的撕裂傷，女嬰的母親非常悲痛，從出生到現在她對於孩子相當呵護照顧。一名家庭成員向媒體透露，「這隻狗平時很溫順，我們認為因為雙胞胎的出生，某種程度上覺得自己受到冷落，所以攻擊了女嬰。」（新聞影片在2分08秒）

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