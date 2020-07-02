結婚變冥婚！「超級傳播新郎」偷辦儀式　80賓客全確診…他隔幾天就斷氣

▲印度男子硬舉辦婚禮，80賓客慘遭感染。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在印度相當嚴重，目前當局仍強制執行居家限制令，然而還是有戶人家堅持偷偷舉辦婚禮，且找了上百位賓客前往，未料在婚禮結束後不久，新郎就因病身亡，更傳出至少80人確診新冠肺炎，當局決定追究責任，但這家人卻擔心受鄰居抨擊，偷偷搬離村莊。

根據英國《太陽報》報導，在新冠肺炎疫情相當嚴重的印度，這一戶人家卻仍堅持舉辦婚禮，現場邀請百名賓客，然而在婚禮之前，新郎就曾告訴家人自己身體不適，甚至出現發燒的情況，但家人卻堅持宴客時間快到，還是要先舉辦完，因此拿了退燒藥先給新郎吃。

未料就在婚禮結束後不久，新郎就因病身亡，經檢驗結果為陽性反應，當天所有參加的賓客接到消息之後，緊張地到當地醫院要求進行檢測，目前至少有80人確診，而新娘第一階採檢則為陰性。根據《印度時報》報導，該名新郎很可能就是「超級傳播者」，造成極大的感染，目前當局正在追蹤賓客們婚禮後所接觸的人。

據悉，目前當局想要追究責任，甚至初訪新郎家時，家人還謊稱新郎是因為心臟病發身亡。不久後就傳出該戶人家逃離了該村莊，因為擔心自己受到鄰居的炮轟輿論，但地區法官仍下令繼續調查。

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