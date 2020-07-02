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一本書顛覆對投資想像　50K小職員10年滾出「千萬身家」

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圖、文／鏡週刊

今年45歲的陳啟祥，2年前暫離職場在家當起奶爸，之所以可以安心地向公司請育嬰假，是因為有投資收益當後盾。2006年，陳啟祥從基金開始小試身手，後續也自學技術分析，投入台指期，始終覺得沒有什麼進展，直到他遇見了一本顛覆他對投資想像的書─《和巴菲特同步買進》。

投資初期先是接觸到這本書─《和巴菲特同步買進》，讓陳啟祥走上基本面投資的道路。

▲投資初期先是接觸到這本書─《和巴菲特同步買進》，讓陳啟祥走上基本面投資的道路。（圖／鏡週刊提供）

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「其實在金錢上，我自認是很有紀律的人，但30歲後發現，我薪水不過4、5萬元，光靠存錢是不行的。」2006年，陳啟祥從基金開始小試身手，後續也自學技術分析，投入台指期，「期間賺了一點又賠了一些，搞不清楚自己到底是在投資還是投機？」

尋找答案之際，陳啟祥遇見了一本顛覆他對投資想像的書─《和巴菲特同步買進》，「我認知到買股票是在投資一間公司。」自此，他專注研究公司基本面。但在確立價值投資方向沒多久，金融海嘯就來報到。

「我很愛看書，也很喜歡透過網路吸取別人的投資經驗，當初先是接觸到財經部落客愛榭克對總體經濟的分析，了解到一個景氣循環即將結束，因此我在台股處於7800點時，出清所有的持股，成功躲開深跌至4000多點的悲劇。」

陳啟祥表示，因為長期持續吸收新知，並轉化成自己的操作，才有辦法去做正確的判斷。直到2009年，迎來新一波的景氣成長，他才又拿出工作存到的100萬本金開始布局，靠著價值投資將資產越滾越大。

「與啟祥接觸越久，越能感受到他對個股研究的全面與細膩。」讀書會同伴「淡定看台指」的版主說，「我是因為他才開始接觸基本面，不僅開拓我的投資視野，也讓身為經營者的我，從其他角度重新檢視公司營運。」

相識兩年，同樣是價值投資者的「小聯盟球探-興櫃隨筆」版主比喻，陳啟祥像是鈴木一郎能夠量產安打，「他提出時間成本的重要性，將市場理解所需的時間納入考量並作先後排序，因此總是能夠很快地實現收益賺取獲利。」

2年前小女兒出生，原在生技公司擔任小職員的陳啟祥，決定暫離職場在家當奶爸，「兒子出生時是老婆請育嬰假帶小孩，現在輪到我了。」照顧女兒之餘，陳啟祥也經營社群，分享投資筆記，並取名為「修正式價值投資」，「有些人喜歡投資金融股，但我不碰，因股價會隨景氣起伏，股本太大難以評估，所以說別人喜歡的不見得適合你，這就是我所謂的修正式。投資不能只是照本宣科，還要融入自己的判斷。」陳啟祥語重心長地說。


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