第4次「川金會」有譜？文在寅敦促川普選前會晤金正恩：南韓願傾力相助

▲南韓總統文在寅與歐盟舉行視訊會議。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅6月30日與歐盟高峰會主席夏爾•米歇爾（Charles Yves Jean Ghislaine Michel）、歐盟執委會主席烏爾蘇拉•馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）舉行視訊會議時表示，為修補惡化中的美朝關係，南韓政府將全力敦促美國、北韓在美國11月大選前坐回談判桌，甚至不排除促成川普與金正恩第4次會晤。

根據南韓《韓聯社》，青瓦台高層1日對媒體轉述文在寅在視訊會議中對歐盟提出的計劃，「南北韓關係在這段期間，好不容易取得的成果，我堅信不能就這樣付諸流水。未來我將保持耐心，全力引導南韓、美國、北韓3方維持溝通。」

文在寅補充道，「對於歐盟一貫支持南北韓與美國三方間保持對話，並維持韓半島（朝鮮半島）和平，在此我表達充分感激。我認為歐盟在促進美朝對話中，能扮演非常重要的角色。」

青瓦臺高層人士指出，美國與北韓兩國領導人舉行高峰會，是解決韓半島（朝鮮半島）核武、國際間對北韓的經濟制裁等問題上的第一步，同時也是墊腳石，「在北韓炸毀開城韓聯辦後，青瓦台與白宮便緊密溝通，文在寅總統的想法也正確傳達給美方，美方也表示會朝該方向積極努力。」

《韓聯社》分析，雖然美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）曾於6月29日視訊會議上表示，目前美方並無打算在大選前舉辦美朝高峰會；然而川普的行動難以預測，若是第4次美朝峰會上取得的外交成果，被判定為有利於選情，那在轉換局勢上也並無不可能，尤其川普在新冠肺炎（COVID-19）防疫上失策，因此積極想在治績上取得一定建樹，此暗示著川普與金正恩第4次會晤的可能性。

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