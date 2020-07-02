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美前國安顧問波頓計畫「疫情後訪台」　盼與蔡總統會面

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▲美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

▲美國前國安顧問波頓（John Bolton）立場友台，他1日透露，希望疫情過後能夠再次訪問台灣，與總統蔡英文會面。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）向來友台，過去曾多次訪台並呼籲美國外交承認台灣。波頓今天透露，他原先春天訪台計畫被疫情打亂，盼之後能再次訪問台灣，與總統蔡英文及久未碰面友人會面。

波頓日前出版名為「事發之室──白宮回憶錄」（The Room Where It Happened: A White House Memoir）的新書，爆料中國國家主席習近平曾在大阪20國集團（G20）高峰會期間，要求美國總統川普不要讓蔡總統訪美或對台軍售。
波頓今天接受中央社視訊專訪表示，他過去訪台多次，原本計畫今年3月或4月間能再次訪問台灣，與蔡總統及其他政治領袖會面，並處理一些個人商業事務，但因為疫情關係取消。

波頓指出，他十分期待能再次訪台，因為不論美國11月總統大選是誰勝出，現在對台灣未來幾年發展都是很重要的時刻。波頓說，他期盼能與蔡總統及熟識多年友人見面，聽聽台灣內部想法，思考台灣未來前進道路。

波頓過去曾以不同身分，多次訪台會見台灣總統。其中包含1999年時，以美國企業研究所（AEI）資深副所長身分與時任總統李登輝會面；2007年時，以美國前駐聯合國常任代表會見時任總統陳水扁；前總統馬英九任內，波頓也曾以美國前駐聯代表與AEI資深研究員身分，分別在2009年、2012年與2014年訪台。

波頓2018年4月接任白宮國安顧問一職，爾後並無公開訪台紀錄。不過，時任國安會秘書長李大維2019年5月訪問華府期間，曾與波頓會面，創下台美斷交後兩國國安首長會晤首例。

▲▼ 白宮國安顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

▲波頓表示，他持續主張美對台外交承認。（圖／路透社）

針對美國外交承認台灣議題，波頓表示，他持續主張美對台外交承認，主要是因為這麼做能展現美國對盟友承諾的堅實。

波頓指出，在川普領導之下，他擔心很多人會認為美國不再像過去一樣，致力在世界各地強力部署，特別是在東亞。美國若在外交上承認台灣，其他人也會效法，展現這種領導力對美國來說十分重要。

至於他是否計畫在台灣發行中文版新書，波頓表示，就他所知，是有在詢問是否有人有興趣出版中文版，但他不清楚進度到哪，不過許多人有興趣將書翻譯成其他外國語言發行。

波頓說，他希望新書也能銷售到國外，因為他出書目的，不僅是要讓美國人民了解川普政府內部是如何做決策，也希望讓外國民眾知道，「我認為人們對此有了解是有益的」。

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