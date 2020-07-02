　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

繞圈踱步、猛然倒下斷氣！　波札那「350頭↑大象」離奇死亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲波札那（Botswana）歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）一頭年輕公象。（圖／路透）

▲波札那（Botswana）歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）自從5月初至今已經超過350頭大象離奇死亡。圖為波札那一頭年輕公象在歐卡萬哥三角洲行走。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

非洲國家波札那（Botswana）自5月初至今已超過350頭大象死亡，由於象牙都仍完好，因此當局初步排除盜獵的可能性。慈善機構「國家公園救援」（National Park Rescue）的麥肯博士（Dr Niall McCann）根據大象行為與死亡姿勢研判，可能是大象的神經系統受創所致。

綜合《衛報》、BBC報導，波札那擁有1/3的非洲大象族群，過去2個月以來卻發生「前所未有」的大規模神秘死亡現象。麥肯博士表示，他的同事自5月初起已在歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）發現超過350頭大象屍體。據悉，死亡個體遍布兩種性別與各年齡層，一些仍存活的大象也開始變得虛弱憔悴，因此各界預計未來幾周可能會出現更多死亡案例。

麥肯說，當地保育人士5月初在三角洲上空飛行，竟「在3小時的飛行中就看見169頭（大象屍體）」，趕緊通報當局，但6月中旬時死亡數量已經翻倍成長，其中70％大象死前都在水坑附近。他指出，就一件與乾旱無關的事件而言，大象的死亡總數「前所未有」、「很不尋常」。

但據Phys.org，波札那政府早在5月就已排除盜獵的可能性，因為死亡大象的象牙都沒有被移除。麥肯表示，除了大象以外，沒有其他物種發生此現象，「如果是盜獵者使用的氰化物造成，你會看到其他死亡案例」，他也初步排除自然炭疽中毒的可能性，此物質去年在波國導致至少100頭大象死亡。

麥肯指出，大象死前看似是猛然倒地，「臉朝下直接倒地，說明牠們死亡速度非常地快」，當地人也發現大象出現不斷繞圈踱步的行為，顯示神經系統可能受創。此外，他尚未排除中毒、疾病的可能性。

The Guardian 發佈於 2020年7月1日 星期三

研究團隊指出，如果大象死亡真的是疾病造成，就無法排除傳染給人類的可能，尤其如果病因來自水源或土壤。麥肯說，「是的，這是一場保育災難，但也可能成為一場公衛危機」。

波札那野生動物與國家公園代理部長陶羅（Dr Cyril Taolo）表示，當局已經確認至少280頭死亡大象，仍在持續確認其他遺骸。但是，當局也不知道大象真正死因，「我們已經（把樣本）送去檢測，預計結果在未來幾周出爐」。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
狗仔爆多年前林志玲、言承旭錢櫃激吻！友人目睹「一度要復合」內
消防員私抄17歲報案少女電話約出性侵　她輕生16次獲救..難
老公7年來「駕駕駕1次都2hrs」！妻下面爛掉炸血…醫一問心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美前國安顧問波頓計畫「疫情後訪台」　盼與蔡總統會面

港版國安法通過…保密14hrs才公布全文　CNN：引發「寒蟬效應」

川普姪女出書爆他是「世上最危險的人」！　紐約法官下令暫停出版

波蘭發現115具兒童遺骸「嘴塞硬幣」！　神秘墓葬傳統曝光

關島「鬆綁台日韓入境檢疫」喊卡！　宣布延後開放邊境

「港版國安法」生效前僅1hr可讀條文　美媒：北京對香港自由判死刑

美疫情再起「單日激增4.5萬例」　川普：我對中國越來越生氣！

影／伊朗診所爆炸釀19死！病患「手術到一半」遇劫　死者多為女性

俄「懸賞獵殺美軍」疑雲延燒　波頓、民主黨籲川普：制裁莫斯科！

賴品妤「衝議場仆街」笑翻2.6萬網友　她自嘲：能打敗自己的只有我自己

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

最愛豆漿先生！白汪搖尾討親親 飼主無奈：你到底是誰家的狗？

警攻堅緝捕重犯「離死神0.1秒」　棉被掀開...見3把長短槍全上膛！

《命中》邢昭林生病強吻：我就是想親你！　梁潔「受傷卻忘不了」罵自己：我真他X的賤！

結婚變冥婚！「超級傳播新郎」偷辦儀式　80賓客全確診…他隔幾天就斷氣

全球首富貝佐斯身價破5兆！　比離婚前還更有錢

港國安法上路第2天...北韓「支持守護主權」：美帝羞辱中國人民尊嚴！

大轉彎！川普稱「完全贊成戴口罩」　自比戴起來像獨行俠：我有點喜歡

繞圈踱步、猛然倒下斷氣！　波札那「350頭↑大象」離奇死亡

要求每天273元做一桌好菜！高一兒子8週驚人變化　網驚：根本天才小廚師

港版國安法通過「外資亞洲據點崩盤」　衛報：中國新的控制時代來臨！

美近4成亞、非裔遭種族言論攻擊「疫情期間更明顯」　不敢戴口罩原因曝

全球最大宗！義警查獲「價值330億、8400萬顆」安非他命　全是ISIS製造

港版國安法「觸手伸向美國人」　蓬佩奧憤怒：侮辱所有國家！

﻿宋兆文／國軍會懼戰？一觸即發的釣魚台「漢疆計畫 」

海巡查案裝GPS遭判刑定讞　檢察總長提非常上訴遭駁回

結婚變冥婚！「超級傳播新郎」偷辦儀式　80賓客全確診…他隔幾天就斷氣

豆娘輕輕停在過山刀頭上　攝影師默默觀察目睹絕美「屏息畫面」

癌末父「花東送行之旅」燦笑2天　他淚憶恩情：來世你當我們兒子好不好...

iPhone 12系列是否支援120Hz高規螢幕？　兩派專家吵翻天

三星Galaxy Note 20 Ultra美背曝光！新色「神秘銅」一同亮相

美國職業足球驚傳6人確診新冠肺炎　球員全數隔離

台中太平檳榔攤惡火...「8月大女嬰+3大2小」一度受困火場！仍有2人昏迷

科文双融新人事布局　施振榮推動三大投資案

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

國際熱門新聞

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

3女遭輪流拖出性侵！被逼「全程觀看」崩潰猝死

婆婆指導行房　夫完事問：能吃巧克力嗎？

AV女優卡莉法影片可能被統統刪除

紅衣女舞者「太撩人」　遭狠踹噴飛

300萬港人入籍英國　強生說話了

300萬人6年入籍英國　BNO身分解密

印度總理莫迪退出微博　刪除與習近平合照

71歲「婚紗女王」秀內衣照　身材太驚人

微鏡下驚見「新冠病毒魔鬼觸手」健康細胞秒成殭屍

後院百公斤巨蟒亂竄　還藏50顆蛋

台人何時入境日本！日官員：預計秋天

英國供庇護！開放快速申請BNO　入境可待5年

世衛：北韓零確診　922人檢測全陰性

更多熱門

相關新聞

鳳梨炸彈殺象3嫌落網！網繪圖：身而為人我很抱歉

鳳梨炸彈殺象3嫌落網！網繪圖：身而為人我很抱歉

印度喀拉拉邦（Kerala）5月發生，懷孕母象遭餵食「鳳梨炸彈」致死事件，引起全球關注，近日許多藝術家繪製的哀悼圖更在社群網路廣傳，網友紛紛分享並寫下「身而為人，我很抱歉。」其實印度4月就有另一頭大象死於同樣原因，而喀拉拉邦森林部表示，已逮捕3名犯案男子。

6歲幼象溺斃　解剖挖出4彈頭揭痛心真相

6歲幼象溺斃　解剖挖出4彈頭揭痛心真相

暖男送2.5萬㎡土地給「救命恩象」

暖男送2.5萬㎡土地給「救命恩象」

大象吃芒果觸電亡...鼻子燒到焦黑

大象吃芒果觸電亡...鼻子燒到焦黑

疫情衝擊觀光　大象世界苦撐：1個月吃掉近50萬

疫情衝擊觀光　大象世界苦撐：1個月吃掉近50萬

關鍵字：

波札那歐卡萬哥三角洲大象

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

東區ZARA前車震　下場曝光

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

連體姊妹花下海游泳　路人全看傻

更多

最夯影音

更多
半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田
巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面