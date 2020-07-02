繞圈踱步、猛然倒下斷氣！　波札那「350頭↑大象」離奇死亡

▲波札那（Botswana）歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）自從5月初至今已經超過350頭大象離奇死亡。圖為波札那一頭年輕公象在歐卡萬哥三角洲行走。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

非洲國家波札那（Botswana）自5月初至今已超過350頭大象死亡，由於象牙都仍完好，因此當局初步排除盜獵的可能性。慈善機構「國家公園救援」（National Park Rescue）的麥肯博士（Dr Niall McCann）根據大象行為與死亡姿勢研判，可能是大象的神經系統受創所致。

綜合《衛報》、BBC報導，波札那擁有1/3的非洲大象族群，過去2個月以來卻發生「前所未有」的大規模神秘死亡現象。麥肯博士表示，他的同事自5月初起已在歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）發現超過350頭大象屍體。據悉，死亡個體遍布兩種性別與各年齡層，一些仍存活的大象也開始變得虛弱憔悴，因此各界預計未來幾周可能會出現更多死亡案例。

麥肯說，當地保育人士5月初在三角洲上空飛行，竟「在3小時的飛行中就看見169頭（大象屍體）」，趕緊通報當局，但6月中旬時死亡數量已經翻倍成長，其中70％大象死前都在水坑附近。他指出，就一件與乾旱無關的事件而言，大象的死亡總數「前所未有」、「很不尋常」。

More than 350 elephants drop dead in mass 'die off' clustered around water holes in Botswana's Okavango Delta https://t.co/IGgjkKksqB — Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2020

但據Phys.org，波札那政府早在5月就已排除盜獵的可能性，因為死亡大象的象牙都沒有被移除。麥肯表示，除了大象以外，沒有其他物種發生此現象，「如果是盜獵者使用的氰化物造成，你會看到其他死亡案例」，他也初步排除自然炭疽中毒的可能性，此物質去年在波國導致至少100頭大象死亡。

麥肯指出，大象死前看似是猛然倒地，「臉朝下直接倒地，說明牠們死亡速度非常地快」，當地人也發現大象出現不斷繞圈踱步的行為，顯示神經系統可能受創。此外，他尚未排除中毒、疾病的可能性。

研究團隊指出，如果大象死亡真的是疾病造成，就無法排除傳染給人類的可能，尤其如果病因來自水源或土壤。麥肯說，「是的，這是一場保育災難，但也可能成為一場公衛危機」。

波札那野生動物與國家公園代理部長陶羅（Dr Cyril Taolo）表示，當局已經確認至少280頭死亡大象，仍在持續確認其他遺骸。但是，當局也不知道大象真正死因，「我們已經（把樣本）送去檢測，預計結果在未來幾周出爐」。

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