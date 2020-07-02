白宮國安顧問：「俄懸賞獵殺美軍」情報未獲證實　CIA決定不向川普報告

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，CIA探員決定不向總統川普報告「俄國懸賞獵殺美軍」一事。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯「懸賞獵殺駐阿富汗美軍」疑雲延燒，白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）於1日表示，上述指控是「未經證實的情報」，因此中央情報局（CIA）探員決定不向川普報告此事。川普也直言，許多情報人員都對此抱持懷疑態度。但外媒指出，兩人說法與情報界消息人士以及CIA於5月出版的文件內容不符。

綜合《路透社》、《衛報》報導，歐布萊恩表示，俄國「懸賞獵殺美軍」的指控是「未經證實的情報」，所以負責向總統簡報的CIA探員決定不在口頭簡報中提及此事，「如果獲得證實，我可以向你們保證，總統將會採取強力行動」，並表態支持探員做法。

▲俄羅斯軍方據稱向塔利班以及相關武裝分子提供獎金，鼓勵獵殺駐阿富汗美軍。（示意圖／路透）



川普始終堅稱這是民主黨與媒體的「騙局」。他1日向《福斯財經網》提到，許多情報官員都懷疑此消息的真實性，「我們從來沒有聽說過……許多（情報人員）根本不相信這件事發生過」。

但4名歐美情報界人士透露，美國最近幾周獲得了最新情報，能夠充分支持這項指控。其中一人與第五名消息人士說，美國情報界相信，俄國確實鼓勵塔利班殺害美軍，但是否提供賞金仍有爭議。第六名消息人士表示，CIA當初就是因為對情報有足夠信心，才會把內容收錄在5月出版的《中央情報局世界情報評論》（CIA World Intelligence Review）。

《紐約時報》日前報導，俄國軍事情報局（GRU）向塔利班相關武裝分子提供賞金，鼓勵殺害駐阿富汗美軍與其他聯軍，川普早就獲知情報，卻未採取積極行動。民主黨與共和黨籍前國安顧問波頓（John Bolton）紛紛呼籲，如果上述情報屬實，總統應該針對俄羅斯施加經濟制裁。

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