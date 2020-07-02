台股早盤上漲12點！大同列全額交割股　不跌反漲逾1%

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

台股今日有台塑（1301）、台達電（2308）、中華電（2412）等22檔股票除息，合計對大盤市值影響879億元，指數蒸發約29.1點。台股今（2）日以11694點開出，隨後指數來到11716點，上漲12點。

大同（2371）自今日起改列全額交割，昨日股價重挫，以跌停18.9元開出後鎖死，今日以平盤開出，早盤一度上漲1.59%至19.2元，隨後持續於平盤震盪。

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蘋概三王中，台積電（2330）以319元開出，上漲0.47%；鴻海（2317）開在85.8元，下跌0.12%；股王大立光（3008）以4280元開出，上漲1.9%。

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，6月就業人口報236.9萬人 ，雖較市場預期來得低，但由於該報告同步大幅上修5月數據，由原先的減少276萬人修正為增加306.5萬人，創下史上最大修正幅度，也成為周三（1日）美股走揚主因。

美股周三表現，道瓊工業指數下跌77.91點或0.30%，報25734.97點；標準500指數上漲15.57點或0.50%，報3115.86點；那斯達克指數上漲95.86點或0.95%，報10154.63點；費城半導體指數下跌29.47點或1.48%，報1966.98點。