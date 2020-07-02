大轉彎！川普稱「完全贊成戴口罩」　自比戴起來像獨行俠：我有點喜歡

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

儘管美國為全球疫情最慘重的國家，總統川普（Donald Trump）在多個公開場合仍堅持不戴口罩，不過或許是引來部分共和黨籍的反感後，川普1日受訪時改口稱「我完全贊成戴口罩」，他還自比戴口罩的樣子就像「獨行俠」。

BBC報導，川普過去多與衛生官員唱反調，還堅稱不用強制戴口罩來抑制新冠肺炎（COVID-19）；日前一名共和黨籍高級官員則呼籲總統應戴口罩，成為大家的典範。川普1日接受《福斯新聞》採訪時改口，他完全贊成戴口罩。

至於何時願意戴口罩，川普表示，若他與別人距離很近時就會戴，事實上之前就有人見過他戴口罩。他接著提到，有些喜歡自己戴口罩的模樣，就像「獨行俠」（Lone Ranger）。

然而川普重申，全美並不需要強制人民戴口罩，很多地區的居民都距離彼此很遠，但如果人們想戴，那就應該去戴。川普也再次被問及，他是否認為疫情有天會消失，他說他是如此相信，「是的，在某種程度上。」

川普預計3日在南達科他州拉什莫爾山（Mount Rushmore）舉行獨立日慶祝活動，屆時他的支持者並不會被強制要求戴口罩，也不用保持社交距離。同時，截至2日，美國報告268萬4416例確診、12萬8044人死亡，部分州的感染與病逝數字激增。

美國疾病管制與預防中心（CDC）4月開始建議，人們在公共場合可戴口罩或以其他布料遮住口鼻，藉此幫助減緩病毒傳播。當時川普則告訴記者，他不會遵循這項指示。

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